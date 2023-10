Dragoș Nelersa, jurnalist român din Israel, a dat ultimele informații. Ar putea avea loc negocieri cu gruparea Hamas? (VIDEO)

Jurnalistul și președintele Asociației Scriitorilor Israelieni de Limba Română, Dragoș Nelersa, care locuiește în Israel, a avut o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai, unde a vorbit despre situația din Israel, dar și din Fâșia Gaza.

„Israelul nu mai furnizează energie electrică Fâșiei Gaza, nu mai furnizează apă, nu mai permite intrarea combustibililor pentru centralele locale care au rămas la ora actuală, din câte se știe, fără combustibil. Aceasta este o măsură de pregătire a intrării terestre. S-a anunțat populația din orașul Gaza, este sfătuită să părăsească orașul Gaza, să se îndrepte către sudul Fâșiei, a fost o perioadă deschisă trecerea către Egipt și sperăm că în continuare se vor organiza culoare umanitare pentru ca civilii care vor să plece, care vor să treacă în Egipt, să poată trece, dacă nu, să meargă în sudul Fâșiei Gaza, pentru că armata se pregătește să intre terestru. Și atunci, în momentul ăsta, ei trebuie să elimine infrastructura Hamas, acele tuneluri care se află sub orașul Gaza, acele tuneluri care se află sub școli, sub spitale, sub universitate și care trebuie pur și simplu eliminate. Și din cauza aceasta s-au luat măsurile de a se tăia comunicațiile, de a se tăia energia electrică, pentru că în felul acesta se pregătește intrarea terestră”

Vor mai fi făcute culoare umanitare?

Jurnalistul a fost întrebat dacă mai există vreo șansă să fie făcute refăcute culoarele umanitare, în contextual a ceea ce s-a întâmplat la granița cu Egiptul.

“Este absolut necesară intervenția comunității internaționale, a ONU. Pentru asta, Secretarul guvernamental Blinken a fost astăzi în Israel. Mâine se întâlnește și cu președintele Autorității Palestiniene, se va întâlni și cu regele Iordaniei, se caută pe căi diplomatice rezolvarea acestui dezastru umanitar civil.

Pentru că într-adevăr, situația din Gaza, la ora actuală, nu este deloc bună, mai ales că știm că acest regim dictatorial, Hamas, folosește civili ca scuturi umane. Din păcate, ei nu le permit civililor să plece să se refugieze din Gaza, pentru că preferă să-i țină scuturi umane, să se apere cu ei, pur și simplu. Și, sigur că situația este foarte grea. Sperăm ca toate aceste canale diplomatice să reușească la un moment dat să se deschidă și să îi salveze pe civili.

Pe de altă parte, este și foarte greu, cel mai probabil și de negociat, pentru că vorbim despre o grupare teroristă. Mă gândesc că nu este loc de negociere.”

Ar putea avea loc negocieri cu Hamas?

Jurnalistul din Israel a vorbit și despre posibile negocieri cu gruparea teroristă.

„Foarte greu, foarte rare au fost cazurile când ei au negociat.

Totuși, să nu uităm că cel mai căutat terrorist, la ora actuală, șeful Hamas, Mohammad Deïf, este unul dintre cei 1027 prizonieri dați la schimb de Israel în cazul unui soldat. În anul 2006, unul dintre soldații israelieni a fost rapit de Hamas și el a fost eliberat, dat în schimbul a nu mai puțin de 1027 de palestinieni.

Acum se stimează că sunt aproximativ 150 de israelieni, copii, femei, bătrâni, ținuți de Hamas.

Nu știu dacă dacă vor merge negocierile, îmi doresc din tot sufletul pentru acei oameni care sunt într-o situație foarte grea. În spatele fiecăruia se află o familie și nu aș vrea să fiu în pielea nimănui dintre ei, în momentele astea. Sperăm din tot sufletul să se deschidă anumite căi de comunicare, anumite căi de negociere și să se ajungă la o înțelegere.”