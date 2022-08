Dramele soldaților ruși, trimiși la război: „Mi-am pierdut toți camarazii. Am 21 de ani și îmi doresc foarte mult să trăiesc”

The Insider a obținut acces la reclamații și scrisori oficiale trimise parchetului militar din partea soldaților ruși care luptă în Ucraina și a familiilor acestora.

Jurnaliștii de la The Insider a obținut acces la o arhivă de plângeri trimise parchetului militar al Federației Ruse, scrise de rudele militarilor ruși care luptă în Ucraina, de soldații ruși și de cei care au suferit din cauza lor în puncte fierbinți.

Soldații nu au acces la apă potabilă și condiții minime de igienă

Oamenii se plâng că Ministerul Apărării al Federației Ruse trimite soldați la război prin înșelăciune și constrângere, fără a le oferi hrana și îngrijirea medicală necesare și, de asemenea, nu oferă rudelor informații despre prizonieri și morți. citează câteva dintre plângerile depuse la procurorii militari.

„Vă rog să luați în considerare plângerea mea pentru un soldat trimis în serviciul militar în regiunea Bryansk. Apoi, în legătură cu exercițiile, au fost trimiși în regiunea Belgorod. Când l-am sunat pe fiul meu, a spus că îl duc la exerciții, dar s-a dovedit – la război. În acest moment, este transportat spre Ucraina. În Valuyka, în timpul formării, soldaților li s-a spus că din 23 februarie sunt militari contractuali, deși fiul meu nu a semnat nimic.

Și toți ceilalți care sunt cu el sunt și ei recruți. La început, unitatea lor se afla în satul Mikhailovka. Băieții locuiau în corturi (fără condiții corespunzătoare), pe toată durata șederii nu au mers niciodată la baie. Trimitem bani pentru pâine și mâncare de acasă. În timp se deplasau într-un tren presupus pentru un exercițiu, li s-au dat rații uscate, una pentru doi, nu era apă în tren. Transferăm bani pe un card ca să nu rămânem fără nimic într-un pământ străin. Înțeleg că aceasta este o armată, dar nu în aceeași măsură să ne tratăm copiii ca pe câini”, se arată într-o plângere depusă de o familie rusă.

Militarii ruși, bătuți cu cruzime de comandanți

Rudele se plâng că șefii i-au bătut pe soldați care nu au vrut să semneze un contract: „Ne confruntăm cu adevărat cu ‘nelegiuirea’ comandanților unităților militare – nepotul iubitei mele s-a întors rănit și a povestit cum au fost bătuți de comandanți, obligându-i să semneze un contract. Vă rog să grăbiți investigațiile asupra faptelor deja cunoscute, să îi identificați pe cei care au trimis în mod fraudulos conscriși la moarte sigură și să judecați pe toți, indiferent de rang și poziție, conform legilor timpului de război”.

Oamenii sunt nemulțumiți și de lipsa condițiilor elementare: „Aș dori să vă informez despre spitalul militar din Belgorod. În acest moment, soțul meu este acolo din 23 aprilie 2022 (comoție). La momentul internării, nu a fost efectuat un tratament adecvat. Ei spun: ‘Sunt mulți ca tine, iar aceasta este doar o traumă psihologică, brațele și picioarele sunt intacte, poți continua să lupți’.

Aș dori să știu pe ce baza nu se face nicio examinare, nu se face RMN, se tratează doar cu Citramon. De asemenea, soțul are manifestări neurologice de contuzie (dureri de cap, pierderi de memorie, vorbire lentă, dureri de coloană). Are nevoie de examinare și tratament suplimentar”.

Plângerile la parchet vin chiar din partea militarilor: „În regim de urgență, vă rog să luați în considerare raportul privind demiterea mea din rândurile Forțelor Armate. Pe 15 ianuarie 2022, am fost trimis în Siria pe o navă pentru exerciții. Dar, în schimb, am fost trimiși în mod fraudulos în Ucraina fără a-mi cere dorința de a participa la o operațiune militară specială. Încă din primele zile, brigada mea a fost în prima linie, în poziție de tragere. În lupte, mi-am pierdut toți camarazii apropiați. Sunt într-o stare psihologică depresivă. Am 21 de ani și îmi doresc foarte mult să trăiesc. Comandantul meu refuză să accepte raportul. Am trimis apelul meu la comandamentul Flotei Baltice. Ce ar trebui să fac în această situație?”

Apel disperat al unei tinere

Sunt cazuri când rudele refuză să caute un prizonier, preferând să primească despăgubiri pentru deces: „Sunt iubita unui militar. A semnat un contract în august 2021. 14.02.2022 a plecat, conform așteptărilor, pentru exerciții. Pe 23 februarie 2022, a luat legătura pentru ultima dată și a spus că li s-a ordonat să treacă la ofensivă.

De mai bine de o lună am sunat la unitatea, Ministerul Apărării, și am fost informați în permanență că este în viață și totul este în regulă. Pe data de 08.04.2022, fără a se explica motivele, s-a prelevat DNA părinţilor aflaţi în unitate, iar în data de 13.04.2022 la ora prânzului li s-a comunicat că în data de 15.04.2022 va avea loc o înmormântare…

Cauza morții fiind arsuri termice de 90 la sută sau mai mult din întregul corp cu substanțe combustibile… La sfârșitul lunii martie, am văzut doi parașutiști capturați pe resursele de internet ucrainene… Mi-am recunoscut iubitul într-unul dintre soldați și am apelat la biroul Ombudsmanului Moskalkova. Am fost contactată și mi s-a promis ajutor în căutarea printre cei capturați, dar ei au cerut un document eliberat la morgă ca un fel de confirmare. Părinții lui au un astfel de document, dar nu vor să-l dea pentru a încerca să-și găsească fiul printre prizonieri sau răniți grav. Sunt mulțumiți de compensații bănești”.