Dronă iraniană, doborâtă după ce a lovit baza britanică din Cipru. Londra ridică nivelul de alertă

Selen Osmanoglu
02 mart. 2026, 08:06
Sursa foto simbol: Hepta - Abaca Press
Cuprins
  1. Explozie la Akrotiri
  2. Dronă Shahed 136, de fabricație iraniană
  3. Decizia lui Keir Starmer și tensiunile din regiune

Baza Forțelor Aeriene Akrotiri a Regatului Unit din Cipru a fost vizată duminică noapte de un atac cu dronă. Explozia și sirenele au fost auzite în apropiere de Limassol, iar personalul militar a primit ordin să rămână în clădiri. Incidentul are loc la scurt timp după ce Londra a permis SUA să folosească bazele britanice pentru operațiuni împotriva Iranului.

Explozie la Akrotiri

Baza RAF Akrotiri, una dintre cele mai importante facilități militare britanice din regiune, a fost lovită de o dronă în cursul nopții de duminică. Potrivit autorităților, personalul a fost instruit să rămână în interiorul clădirilor și să aștepte noi indicații, în contextul avertismentelor că „pot exista impacturi suplimentare”, scrie Adevărul.

Guvernul britanic a confirmat că forțele armate „răspund unui presupus atac cu dronă”, subliniind că nivelul de protecție pentru militari este „la cel mai înalt nivel”.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a precizat că drona fără pilot a provocat „daune limitate”.

Dronă Shahed 136, de fabricație iraniană

Potrivit informațiilor difuzate de BBC, ar fi fost vorba despre o dronă de tip Shahed 136, armă folosită frecvent în conflictele din regiune.

Este pentru prima dată de la începutul confruntărilor dintre SUA și Iran când un avion britanic doboară o dronă iraniană.

Decizia lui Keir Starmer și tensiunile din regiune

Atacul survine la scurt timp după ce premierul britanic, Keir Starmer, a anunțat că va permite Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune.

Starmer a precizat că măsura este luată „pentru a proteja viețile britanice și în conformitate cu dreptul internațional”.

La rândul său, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a avertizat că trupele și civilii britanici din Orientul Mijlociu sunt expuși „atacurilor nediscriminate” ale Iranului. Oficialul a menționat și un incident anterior, în care două rachete balistice ar fi fost trase către Cipru, deși insula „nu era ținta”.

Ulterior, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, premierul britanic a confirmat că statul insular nu a fost vizat direct.

