Escaladare dramatică a conflictului în Orientul Mijlociu. Cel puțin 10 persoane au murit în urma bombardamentelor israeliene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, după ce Hezbollah a lansat rachete și drone asupra Israelului. Situația riscă să degenereze într-un conflict regional de amploare, în timp ce anunță eliminarea a zeci de lideri iranieni, iar piețele financiare reacționează violent.

Explozii în Beirut, ordine de evacuare în sudul Libanului

Capitala Libanului a fost zguduită luni dimineață, în jurul orei 3.00, de explozii puternice care au vizat cartierele sudice, zonă considerată bastion al grupării Hezbollah. Unda de șoc a fost resimțită în mai multe părți ale orașului, iar în sudul țării au fost raportate bombardamente intense și survoluri ale avioanelor de luptă, scrie Adevărul.

În urma atacurilor, armata israeliană a emis ordine de evacuare pentru 55 de localități din estul și sudul Libanului. Populația a fost îndemnată să se retragă la cel puțin 1.000 de metri de obiectivele considerate apropiate de infrastructura Hezbollah.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a condamnat lansarea rachetelor de pe teritoriul libanez asupra Israelului, avertizând că astfel de acțiuni „subminează eforturile statului de a evita un război regional”.

Hezbollah revendică atacurile. Iranul, în centrul tensiunilor

Hezbollah a confirmat că se află în spatele atacurilor asupra Israelului, invocând „datoria” de a sprijini Iranul după moartea liderului suprem, Ali Khamenei. Este prima acțiune oficial revendicată de la începutul operațiunilor militare americano-israeliene împotriva Iranului.

În paralel, o grupare irakiană a revendicat un atac cu dronă asupra trupelor americane staționate pe aeroportul din Bagdad, semn că violențele se extind dincolo de granițele Libanului.

Trump: „48 de lideri au fost eliminați”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că operațiunile militare vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor”. Potrivit acestuia, 48 de lideri iranieni ar fi fost uciși în primele două zile de bombardamente.

Jurnalistul Jonathan Karl, de la ABC News, a relatat că potențialii succesori ai conducerii iraniene ar fi fost, la rândul lor, eliminați, complicând orice posibilă tranziție politică la Teheran.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să susțină o conferință de presă privind operațiunea comună SUA–Israel. De asemenea, Marco Rubio va informa Congresul, în contextul criticilor venite din partea democraților.

Atac în Cipru, victimă în Bahrain. Petrolul explodează

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că baza RAF Akrotiri din Cipru a fost vizată de un presupus atac cu dronă. În Bahrain, un muncitor străin a murit după ce fragmente provenite din interceptarea unei rachete au căzut în zonă. Autoritățile au anunțat că au doborât zeci de rachete și drone.

Escaladarea conflictului a provocat turbulențe pe piețele financiare. Prețul petrolului Brent a urcat la 82 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, pe fondul temerilor privind o posibilă blocare a Strâmtorii Ormuz. Bursele asiatice au scăzut puternic, iar aurul s-a apreciat cu aproape 3%, investitorii căutând active de refugiu.