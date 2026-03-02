B1 Inregistrari!
Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)

Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 08:48
Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce acuzații i se aduc primarului
  2. Reacția primarului

Radu Reziuc (40 de ani), primarul comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, acuzat că și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica acesteia, a fost arestat preventiv.

Ce acuzații i se aduc primarului

Primarul e acuzat de lovire sau alte violenţe, violenţă in familie şi lipsire de libertate în mod ilegal.

La sfârșitul lunii ianuarie, partenera sa, în vârstă de 41 de ani, l-a reclamat la poliție că a bătut-o și sechestrat-o pe ea și pe fiica ei, într-o cabană. De asemenea, ea a relatat că ambele au fost amenințate cu ceea ce părea o armă.

Radu Reziuc a fost citat la Poliția Orașului Salcea. De asemenea, polițiștii au făcut două percheziții domiciliare și au ridicat probe. Presupusa armă nu a fost găsită la percheziții. Totuși, spun surse din anchetă, victimele au trecut testul poligraf.

În paralel, instanța l-a obligat pe Reziuc să poarte o brățară electronică timp de un an. El nu mai are voie să se apropie de cele două femei.

Reacția primarului

Radu Reziuc a fost inițial reținut de polițiști, apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă.

După ce cazul a devenit public, primarul le-a cerut scuze locuitorilor și cunoscuților într-un mesaj video.

„Eu nu sunt așa și voi mă știți”, a spus el.

De asemenea, după reținere, PSD Suceava a anunțat suspendarea lui din partid pentru un an.

Dacă va fi găsit vinovat, Radu Reziuc riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare.

