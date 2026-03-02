B1 Inregistrari!
Trump spune că operațiunea în Iran va dura 4 săptămâni: Liderii iranieni „s-au crezut prea deștepți”

Traian Avarvarei
02 mart. 2026, 08:17
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump, despre operațiunea militară în Iran
  2. Trump, despre negocierile cu liderii iranieni

Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea militară în Iran ar putea dura „patru săptămâni sau mai puțin” și că mai sunt posibile pierderi americane, „dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”.

Trump, despre operațiunea militară în Iran

„A fost mereu un proces de patru săptămâni, așa că, oricât de puternic e Iranul, că țara e mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a declarat Donald Trump, pentru Daily Mail.

Pentagonul a confirmat până acum moartea a trei soldați americani în operațiune, iar Trump nu exclude alte pierderi: „Trebuia să ne așteptăm la așa ceva (…), dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”.

Trump, despre negocierile cu liderii iranieni

Președintele american a mai afirmat, pentru The Atlantic, că liderii iranieni au cerut negocieri, iar el a spus că e de acord, numai că „majoritatea acestor oameni sunt morți, unii dintre cei cu care negociam sunt morți”.

Trump a afirmat apoi că liderii iranieni „s-au crezut prea deștepți”.

