Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea militară în Iran ar putea dura „patru săptămâni sau mai puțin” și că mai sunt posibile pierderi americane, „dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”.
„A fost mereu un proces de patru săptămâni, așa că, oricât de puternic e Iranul, că țara e mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a declarat Donald Trump, pentru Daily Mail.
Pentagonul a confirmat până acum moartea a trei soldați americani în operațiune, iar Trump nu exclude alte pierderi: „Trebuia să ne așteptăm la așa ceva (…), dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”.
Președintele american a mai afirmat, pentru The Atlantic, că liderii iranieni au cerut negocieri, iar el a spus că e de acord, numai că „majoritatea acestor oameni sunt morți, unii dintre cei cu care negociam sunt morți”.
Trump a afirmat apoi că liderii iranieni „s-au crezut prea deștepți”.