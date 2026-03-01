Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a anunțat că trei soldați americani au fost uciși în cadrul operațiunii împotriva Iranului, transmit

Soldați americani morți și răniți în operațiunea contra Iranului

Centcom a mai anunțat că cinci soldați americani au fost grav răniți, iar alți câțiva au suferit răni „minore” din cauza exploziilor de obuze și comoții cerebrale. Aceștia din urmă sunt pe cale de a-și „relua atribuțiile”.

„Situația fiind în desfășurare și din respect pentru familii, reținem orice altă informație, inclusiv identitatea militarilor căzuți în luptă, până la 24 de ore după ce rudele au fost informate”, a mai transmis Centcom.

Americanii contrazic Iranul pe tema portavionului USS Abraham Lincoln

Pe de altă parte, Centcom a respins informațiile date de Iran, conform cărora rachetele iraniene au atins portavionul american USS Abraham Lincoln.

„Rachetele nu au reușit să se apropie. USS Lincoln continuă să lanseze aeronave în sprijinul misiunii Centcom de a apăra americanii ce elimină amenințările venind dinspre regimul iranian”, se mai arată în informare.