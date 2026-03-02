B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat

Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat

B1.ro
02 mart. 2026, 08:43
Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
Sursa Foto: pixabay.com
Cuprins
  1. Dimineață mohorâtă în est și sud
  2. Vestul țării, cel mai cald din România
  3. Vreme schimbătoare în București și risc ridicat la munte

Ziua de luni aduce un tablou meteo variat: ceață în sud și est, înnorări temporare în majoritatea regiunilor și temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vestul țării. Cele mai ridicate valori, de până la 16 grade, sunt așteptate în Banat.

Dimineață mohorâtă în est și sud

În Dobrogea și Bărăgan, ziua începe cu cer acoperit și ceață persistentă, ceea ce face ca atmosfera să fie destul de apăsătoare la primele ore. Pe parcurs, norii se mai risipesc și își face apariția soarele, iar maximele ajung la 11-12 grade. În zonele unde ceața stăruie, valorile termice vor fi mai scăzute, conform ANM.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, dimineața aduce umezeală și vizibilitate redusă. Dacă soarele reușește să străpungă plafonul de nori, temperaturile pot urca spre 11 grade, peste cele 5 grade înregistrate anterior.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ceața este prezentă pe arii extinse. Acolo unde persistă, vremea rămâne rece, însă dacă se risipește mai rapid, se pot atinge 10-11 grade. Spre noapte sunt posibile ploi slabe și trecătoare.

Vestul țării, cel mai cald din România

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea se menține caldă pentru început de martie. Temperaturile ajung la 13-14 grade, iar deși apar înnorări temporare, nu sunt anunțate precipitații.

În Banat se înregistrează cele mai ridicate temperaturi din țară: 15-16 grade, valori peste media perioadei. Cerul va fi variabil, însă atmosfera rămâne plăcută.

În restul Transilvaniei, dimineața este rece, mai ales în depresiuni, dar după prânz temperaturile cresc până la 12 grade în vestul provinciei. Nici aici nu sunt prognozate ploi.

Oltenia are parte de ceață pe arii extinse la începutul zilei, însă după amiază vremea se îmbunătățește, iar maximele pot ajunge la 13 grade. Și în sudul țării, inclusiv în Dealurile Munteniei, se resimte o ușoară încălzire.

Vreme schimbătoare în București și risc ridicat la munte

În București, dimineața vine cu ceață și înnorări. Ulterior, soarele apare trecător, iar temperatura maximă atinge aproximativ 8 grade. Pe timpul nopții, valorile rămân pozitive, iar spre dimineață se vor înregistra în jur de 2 grade.

La munte, vremea rămâne mai caldă decât ar fi normal pentru început de martie. Apar înnorări temporare, însă nu sunt anunțate precipitații. În schimb, în zonele înalte ale masivelor sudice, riscul de avalanșă se menține foarte ridicat, astfel că turiștii sunt sfătuiți să manifeste prudență.

Tags:
Citește și...
Vremea, 1 martie: Soare în Capitală și temperaturi peste medie
Meteo
Vremea, 1 martie: Soare în Capitală și temperaturi peste medie
Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România
Meteo
Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România
Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
Meteo
Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
Vremea pentru 27 februarie. Primăvara este tot mai aproape. Final de săptămână cu temperaturi ridicate
Meteo
Vremea pentru 27 februarie. Primăvara este tot mai aproape. Final de săptămână cu temperaturi ridicate
Prognoza meteo pentru 26 februarie. Vremea începe să se încălzească ușor
Meteo
Prognoza meteo pentru 26 februarie. Vremea începe să se încălzească ușor
Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
Meteo
Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Meteo
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Meteo
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Meteo
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste
Meteo
Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste
Ultima oră
10:03 - 2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
09:59 - Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
09:49 - CTP: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai?”
09:31 - 400 de scrisori din America au ajuns pe frontul din Ucraina: „Mi-e dor de tata”. Ce mesaje au primit soldații ucraineni
09:31 - Eliminare surpriză la Survivor 2026: Naba Salem a părăsit competiția. Câți bani a primit pentru cele 8 săptămâni
09:24 - Cât a ajuns să coste un zbor din Golf spre Europa. Sumele plătite de ultrabogații rămași blocați din cauza conflictului
08:59 - Zborurile TAROM pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, amânate. Când au fost reprogramate și ce curse au fost anulate pe Aeroportul Otopeni
08:48 - Primarul care și-a bătut și sechestrat partenera și pe fiica ei a fost arestat. Ce pedeapsă riscă (VIDEO)
08:43 - Românii din Orientul Mijlociu cer ajutor: Ședință de urgență convocată de Ilie Bolojan. Unde vor avea loc primele evacuări
08:17 - Trump spune că operațiunea în Iran va dura 4 săptămâni: Liderii iranieni „s-au crezut prea deștepți”