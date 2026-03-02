Ziua de luni aduce un tablou meteo variat: ceață în sud și est, înnorări temporare în majoritatea regiunilor și temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vestul țării. Cele mai ridicate valori, de până la 16 grade, sunt așteptate în Banat.

Dimineață mohorâtă în est și sud

În Dobrogea și Bărăgan, ziua începe cu cer acoperit și ceață persistentă, ceea ce face ca atmosfera să fie destul de apăsătoare la primele ore. Pe parcurs, norii se mai risipesc și își face apariția soarele, iar maximele ajung la 11-12 grade. În zonele unde ceața stăruie, valorile termice vor fi mai scăzute, conform .

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, dimineața aduce umezeală și vizibilitate redusă. Dacă soarele reușește să străpungă plafonul de nori, temperaturile pot urca spre 11 grade, peste cele 5 grade înregistrate anterior.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ceața este prezentă pe arii extinse. Acolo unde persistă, vremea rămâne rece, însă dacă se risipește mai rapid, se pot atinge 10-11 grade. Spre noapte sunt posibile ploi slabe și trecătoare.

Vestul țării, cel mai cald din România

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea se menține caldă pentru început de martie. Temperaturile ajung la 13-14 grade, iar deși apar înnorări temporare, nu sunt anunțate precipitații.

În Banat se înregistrează cele mai ridicate temperaturi din țară: 15-16 grade, valori peste media perioadei. Cerul va fi variabil, însă atmosfera rămâne plăcută.

În restul Transilvaniei, dimineața este rece, mai ales în depresiuni, dar după prânz temperaturile cresc până la 12 grade în vestul provinciei. Nici aici nu sunt prognozate ploi.

Oltenia are parte de ceață pe arii extinse la începutul zilei, însă după amiază vremea se îmbunătățește, iar maximele pot ajunge la 13 grade. Și în sudul țării, inclusiv în Dealurile Munteniei, se resimte o ușoară încălzire.

Vreme schimbătoare în București și risc ridicat la munte

În București, dimineața vine cu ceață și înnorări. Ulterior, soarele apare trecător, iar temperatura maximă atinge aproximativ 8 grade. Pe timpul nopții, valorile rămân pozitive, iar spre dimineață se vor înregistra în jur de 2 grade.

La munte, vremea rămâne mai caldă decât ar fi normal pentru început de martie. Apar înnorări temporare, însă nu sunt anunțate precipitații. În schimb, în zonele înalte ale masivelor sudice, riscul de avalanșă se menține foarte ridicat, astfel că turiștii sunt sfătuiți să manifeste prudență.