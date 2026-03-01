Pe lângă cei , au mai rămas blocați în Dubai și 20 din Suceava, împreună cu patru profesori.

Elevi din Suceava, blocați în Dubai

Cei 20 de elevi învață la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava. Ei sunt împărțiți în două grupuri: unul de 10 elevi, însoţiţi de 4 profesori, şi un altul, tot de 10 copii, care au mers acolo pe cont propriu. Una dintre profesoare, pe nume Laura Salciuc, a povestit pentru Antena 3 ce s-a întâmplat.

Ce a spus una dintre profesoare

„Acum suntem bine. Atmosfera este calmă, liniştită, obişnuită pentru o seară în Dubai. Însă aseară (n.r. – sâmbătă) am fost mai stresaţi, a fost şi o zi lungă. Noi am mers până la aeroport în speranţa că vom ajunge acasă. Zborul nostru venea spre noi, că l-am urmărit pe radar, dar în Arabia Saudită s-a întors şi astfel am fost nevoiţi să ne întoarcem la hotel.

Cei de la agenţie ne-au luat şi ne-au cazat la un hotel în oraş. De atunci, stăm aici, suntem bine. Noi trebuia să ajungem sâmbătă în ţară. Din nefericire, nu am putut zbura, pentru că traficul aerian este închis. Am luat legătura cu Consulatul, le-am spus că suntem cu elevi, ne-au cerut să completăm un document. Ne-au recomandat să luăm legătura cu agenţia.

Nu ne-a oferit nimeni o dată exactă când ar urma să plecăm.

A fost panică aseară. La scurt timp după cazare, am primit alertă pe telefon. Am luat copiii, i-am dus la subsol, unde am stat până cei de la hotel ne-au informat că totul e în regulă”, a povestit profesoara Laura Salciuc, pentru