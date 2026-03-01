Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a declarat că „situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată, tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută”, dar până acum „cetățenii României sunt în siguranță, țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian”. În acest moment, autoritățile analizează planuri de

Țoiu: Toți cetățenii României sunt în siguranță

„Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care să fi fost raportat către misiunile noastre sau către autoritățile țărilor din Orientul Mijlociu. Din informațiile pe care le avem până la acest moment, toți cetățenii României sunt în siguranță, care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare, aceasta rămâne prioritatea noastră. Reluăm îndemnul către cetățenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea să menținem legătura cu ei.

Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaștem asta, (…) am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call-center-ul central, cât și la nivelul misiunilor, acolo unde a fost posibil, vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a declarat Oana Țoiu, potrivit

Țoiu: Nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune

Ministra a mai spus că luni, 2 martie, de la ora 09.30, va avea loc o ședință la Guvern, prezidată de premierul Ilie Bolojan, în care vor fi discutate planurile pe care le propune celula de criză a MAE.

„Menționăm însă că este foarte important să ținem cont de faptul că nu pot fi anticipate evoluțiile în regiune, ceea ce înseamnă că vom rămâne adepții prioritizării siguranței cetățenilor români, așa că, în funcție de recomandările țărilor respective, vom prezenta și planurile de evacuare ulterior, când va fi posibil, când o să fie redeschis spațiul aerian sau când tranzitul spre țările care au spațiul aerian deschis să fie considerate sigure”, a mai afirmat Oana Țoiu.