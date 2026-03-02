Alertă la Guvern! Situația tensionată din Orientul Mijlociu determină autoritățile de la București să ia măsuri rapide pentru sprijinirea cetățenilor afectați. Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață o reuniune de urgență la Palatul Victoria, în contextul numărului tot mai mare de români blocați în zonele respective afectate din cauza conflictului militar din zonă.

Întâlnirea a fost programată pentru ora 9:30 și reunește principalii responsabili guvernamentali implicați în gestionarea situațiilor de criză, potrivit Știripesurse.

Alertă la Guvern! Cine participă la ședința convocată de premier

La discuțiile organizate la sediul participă vicepremierii și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, în încercarea de a coordona operațiunile de sprijin și eventualele evacuări.

Decizia vine pe fondul deteriorării rapide a situației de securitate din regiune, unde sute de cetățeni români au solicitat deja ajutor consular.

Alertă la Guvern! Ce mesaj a transmis Ministerul Afacerilor Externe românilor aflați în zona de conflict

Ministrul Afacerilor Externe, , a anunțat că, pe durata funcționării celulei de criză, vor fi organizate constant conferințe de presă pentru informarea corectă și rapidă a populației.

Oficialul a făcut apel duminică la cetățenii români aflați în zonele afectate să transmită datele de contact către oficiile consulare, pentru a putea fi incluși în eventuale operațiuni de evacuare.

Potrivit datelor oficiale, până duminică seara au fost înregistrate peste 1.060 de solicitări de asistență consulară, fără a include situația din Emiratele Arabe Unite.

Cum va avea loc prima evacuare a românilor din Israel

Autoritățile pregătesc deja scoaterea din zona de conflict a unui prim grup format din aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel. Aceștia urmează să tranziteze Egiptul, unde vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

Operațiunea reprezintă prima etapă a unui plan mai amplu de repatriere, în funcție de evoluția situației de securitate.

Câți români se află, în prezent, în statele afectate de conflict

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a prezentat duminică seară situația actualizată a cetățenilor români din regiune:

„Vorbim despre Israel, circa 624 de cetăţeni români, din aceştia cam 30-30 şi ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetăţeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetăţeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetăţeni români în atenţie, nu avem informaţii legate de minori. În Kuwait vorbim despre şase adulţi şi doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman de circa 90 de turişti români. În Iordania vorbim de 99 de cetăţeni români. În Emiratele Arabe Unite, situaţia este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban a fost un număr de solicitări de informaţii, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetăţean român al cărui zbor s-a anulat. Acestea sunt cifrele la acest moment„, a precizat Andrei Țărnea.

Ce urmează pentru românii blocați în Orientul Mijlociu

Autoritățile române monitorizează permanent evoluțiile din regiune, iar măsurile de evacuare vor continua în funcție de nivelul de risc. Prioritate au familiile cu copii, turiștii și persoanele care au solicitat sprijin consular.