Dughin, atac fără precedent la adresa lui Putin / Ar trebui să moară precum „regele ploilor”

Filozoful rus, Alexander Dughin, a avut un atac dur la adresa președintelui rus Vladimir Putin, pe care îl învinuiește pentru eșecul din sudul Ucrainei, considerând-l principalul vinovat, potrivit

Acesta a făcut referire la puterea sa absolută, precum și o paralelă la obiceiurile din societățile arhaice, când conducătorii erau omorâți dacă nu puteau să își sprijine poporul.

Ideologul rus pro-război, Alexander Dughin, a avut un mesaj dur la adresa președintele rus Vladimir Putin, pe care l-a criticat aspru și pe care l-a caracterizat ca fiind „autocrat”, întrucât nu a reușit să susțină ideologia rusă prin cedarea Hersonului.

Dughin a declarat că această ideologie „definește responsabilitatea Rusiei de a apăra orașele rusești, cum ar fi Herson, Belgorod, Kursk, Donețk și Simferopol”, mai scrie sursa citată.

Critica directă făcută lui Putin în cadrul comunității pro-război este aproape fără precedent, iar atacul lui Dughin împotriva lui Putin poate indica o schimbare în rândul ideologilor naționaliști ruși, a constatat ISW.

Some people spoke about Dugin’s letter from yesterday, here’s the full translation. He states that Russian authorities reached the limit of what they can surrender. He blames Putin directly for the failures and low-key threatens him with death.

— Dmitri (@wartranslated)