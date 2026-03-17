Guvernul Argentinei a oficializat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății, după o decizie anunțată încă din urmă cu un an. Măsura vine într-un context politic internațional tensionat și reflectă poziția critică a autorităților față de instituția globală. Decizia finalizează un proces început anterior și marchează o schimbare importantă în modul în care Argentina își gestionează relațiile internaționale în domeniul sănătății.

De ce a decis Argentina să părăsească Organizația Mondială a Sănătății

Autoritățile de la Buenos Aires au justificat retragerea prin nemulțumiri legate de modul în care Organizația Mondială a Sănătății a gestionat pandemia de COVID-19. Guvernul a susținut că recomandările instituției nu au fost fundamentate exclusiv pe criterii științifice.

a declarat anterior că „recomandările OMS sunt ineficiente deoarece nu se bazează pe ştiinţă, ci pe interese politice”. Această poziție a stat la baza deciziei oficiale de retragere, consolidată în ultimele luni.

Hotărârea este în linie cu o decizie similară luată în trecut de Statele Unite, sub administrația fostului președinte Donald Trump, considerat un aliat politic al liderului argentinian Javier Milei.

Cum va gestiona Argentina cooperarea internațională în sănătate

Ministrul de externe Pablo Quirno a explicat că retragerea nu înseamnă renunțarea la colaborarea internațională în domeniul sănătății. Oficialul a subliniat că țara va continua să participe la inițiative globale, dar într-un cadru diferit, scrie .

„Argentina va continua să promoveze cooperarea internaţională în domeniul sănătăţii prin acorduri bilaterale şi forumuri regionale, păstrându-şi pe deplin suveranitatea şi capacitatea de a lua decizii privind politicile de sănătate”, a afirmat marţi pe X Pablo Quirno.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, procesul de retragere a fost finalizat conform termenelor stabilite de tratatele internaționale aplicabile. Autoritățile susțin că această decizie oferă mai multă autonomie în definirea politicilor publice interne, realtează Digi24.

Ce implicații are această decizie pe plan internațional

Retragerea Argentinei din este interpretată ca un semnal politic important în contextul relațiilor internaționale din domeniul sănătății. Decizia poate influența poziționarea altor state care au exprimat critici similare față de organizație.

În același timp, această schimbare ridică întrebări legate de coordonarea globală în situații de criză sanitară și de modul în care statele aleg să colaboreze în lipsa unui cadru comun.