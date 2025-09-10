Charlie Kirk, un cunoscut aliat de-ai lui Donald Trump, a fost împușcat în timpul unui eveniment de la Universitatea Utah Valley. Potrivit președintelui american, tânărul a murit ca urmare a rănii suferite în atacul armat.

Cuprins:

Cine a fost Charlie Kirk Ce spun martorii la eveniment Ce mesaj a postat Trump după atacul din Utah Ce au transmis autoritățile după atacul armat Ce au transmis guvernatorii democrați după atac

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost unul dintre cei mai cunoscuți și vocali susținători ai președintelui american Donald Trump, o personalitate în media conservatoare, dar și co-fondatorul Turning Point USA, o organizație care pledează pentru politica conservatoare în campusurile liceale și universitare.

Charlie trebuia să susțină o prezentare la Universitatea Utah Valley, în cursul zilei de miercuri, la invitația unui grup de studenți. La scurt timp după ce și-a început prelegerea, în timp ce răspundea la o întrebare despre atacurile în masă din America, provocate de persoane transgender, acesta a fost împușcat.

Focul s-a tras dintr-o clădire a campusului, aflată la aproximativ 200 de metri distanță de locul în care se afla Charlie Kirk. Acesta ar fi fost împușcat în zona gâtului, iar starea lui este una gravă, relatează .

Ce spun martorii la eveniment

O martoră la atacul de la Universitatea Utah Valley povestește că, la puțin timp după ce Charlie Kirk și-a început prelegerea, s-a auzit o împușcătură și „apoi l-a văzut pe Charlie cum a încetinit”.

„Gâtul lui s-a sucit și am văzut imediat sânge. A simțit imediat că i-a curs mult sânge din gât”, a adăugat martora.

Într-o înregistrare video surprinsă la eveniment se poate vedea cum Kirk este împușcat în zona gâtului, apoi se retrage în scaun. Înainte de incidentul dramatic, un alt martor povestea că atmosfera de la evenimentul era „foarte fericită, entuziasmată”, studenții fiind „încântați să fie printre alți conservatori”.

Ce mesaj a postat Trump după atacul din Utah

La scurt timp după atacul din Utah, unde Charlie Kirk, un aliat de-ai lui Trump a fost împușcat, președintele american a făcut o postare pe rețelele de socializare. Liderul de la Casa Albă și-a îndemnat susținătorii să se roage pentru Charlie, pe care l-a descris ca „un om pe cinste din cap până-n picioare”.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care tocmai a fost împușcat. Un om pe cinste din cap până-n picioare. Dumnezeu să-l binecuvânteze!”, a reacţionat Donald Trump pe Truthsocial.

Ce au transmis autoritățile după atacul armat

Până în acest moment, poliția nu a arestat nicio persoană în cazul atacului armat de la Universitatea Utah Valley. Instituția și-a închis campusul și a anulat cursurile, rugându-i pe studenți să stea la adăpost până vor fi escortați în siguranță.

„Campusul UVU este închis. Cursurile sunt anulate. Cei din campus, să stea la adăpost până când ofițerii de poliție vă pot escorta în siguranță în afara campusului”, se arată într-o postare a Universității Utah Valley, pe platforma X. „Vă rugăm să aveți răbdare pe tot parcursul acestui proces. Vă oferim actualizări cât mai bine posibil. Acesta este un eveniment continuu și în desfășurare”.

FBI monitorizează incidentul de la Universitatea Utah Valley, a declarat directorul agenției, Kash Patel.

„Gândurile noastre sunt alături de Charlie, de cei dragi lui și de toți cei afectați. Agenții vor ajunge rapid la fața locului, iar -ul își exprimă sprijinul deplin pentru răspunsul și ancheta în curs”, a spus Patel într-o postare pe X.

Ce au transmis guvernatorii democrați după atac

Guvernatorii democrați au condamnat atacul armat împotriva lui Charlie Kirk. Tânărul conservator a murit după ce a fost împușcat în zona gâtului, în timpul unei prelegeri la Universitatea Utah Valley.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a descris incidentul drept „dezgustător, malefic și condamnabil”.

„În , trebuie să respingem violența politică în orice formă”, a scris Newsom pe platforma X.

Și guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a condamnat atacul, numindu-l „oribil”.