Elon Musk a anunțat că Tesla va construi un robot umanoid: „În viitor, munca fizică va fi o alegere” (VIDEO)

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a anunțat, în cadrul ”AI Day”, că Tesla intenționează să construiască un robot umanoid. Tesla Bot este numele robotului pe care compania Tesla vrea să-l producă în următorii ani, potrivit CNBC.

„Suntem buni la senzori și baterii și probabil că anul viitor vom avea un prototip care să arate astfel”, a spus Musk, la scurt timp după ce un actor îmbracăat într-un costum conceput să arate ca robotul Tesla a dansat pe scenă.

Musk a ținut să precizeze că actorul nu era un robot adevărat, dar „Tesla Bot va fi real”.

Robotul de 1,72 metri s-ar putea duce la magazin să facă cumpărăturile.

Însă, Musk a avertizat că robotul „probabil că nu va funcționa” la început.

„Se intenționează să fie prietenos, desigur, și să navigheze printr-o lume a oamenilor și să elimine sarcinile periculoase, repetitive și plictisitoare”, a spus Musk.

„Ar trebui să-i poți spune, știi, te rog să mergi la magazin și să-mi iei următoarele produse alimentare. Genul ăsta de lucruri”, a mai spus Musk.

„Tesla este cu siguranţă cea mai importantă companie de robotică din lume, deoarece maşinile sunt roboţi semi-conştienţi pe roţi, cu un computer de bord dedicat conducerii autonome”, a argumentat Elon Musk.

CEO-ul Tesla a spus că robotul se bazează pe aceleași cipuri și senzori pe care mașinile Tesla le folosesc pentru funcțiile de auto-conducere. Acesta va putea transporta o greutate maximă de 20 de kilograme, va putea ridica 68 de kilograme și va cântări 57 de kilograme. Robotul ar urma să aibă o viteză maximă de 5 km/h.

