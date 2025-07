Elon Musk intră în politică, iar acțiunile Tesla pică. Donald Trump îl critică: „E un dezastru”

a pus pe jar după ce a anunțat că lansează un nou partid politic în SUA. Mișcarea sa fulgerătoare, făcută publică pe platforma X, a stârnit valuri pe Wall Street, unde acțiunile Tesla s-au prăbușit cu 7,5% luni dimineață, scrie .

Această cădere bruscă a șters 76 de miliarde de dolari din valoarea companiei, iar averea personală a lui Musk a scăzut cu aproape 10 miliarde, ajungând sub pragul de 120 de miliarde doar din participația sa în Tesla. Cu toate acestea, el rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 400 de miliarde de dolari.

Problema nu e doar prăbușirea bursieră, ci și fricile tot mai mari că Elon Musk se îndepărtează de prioritățile Tesla. Analiștii financiari avertizează că aventura politică a miliardarului ar putea dăuna imaginii brandului și performanței comerciale.

„Faptul că Musk se implică din ce în ce mai adânc în politică și vrea să sfideze establishmentul de la Washington este exact ce nu își doreau investitorii Tesla acum”, a declarat Dan Ives, analist la Wedbush Securities, pentru The Guardian.

Acesta a mai adăugat că printre acționari domnește o „epuizare generalizată” legată de implicările lui Musk în alte domenii.

Și președintele Donald Trump a reacționat rapid la ideea lui Musk de a lansa „The America Party”. Pe rețeaua Truth Social, Trump l-a atacat direct, spunând că Elon Musk „a deraiat complet” în ultimele cinci săptămâni și l-a numit un „dezastru pe șine”.



Musk, pe de altă parte, a justificat formarea noului partid printr-o postare pe X:

„Când vine vorba de risipă și corupție, trăim într-un sistem cu un singur partid, nu într-o democrație. Astăzi, luăm atitudine – s-a născut The America Party!”

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom.

— Elon Musk (@elonmusk)