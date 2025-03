Elon Musk lansează noi atacuri la adresa României, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: „Cum poate un judecător să pună capăt democrației”

Miliardarul Elon Musk a lansat noi atacuri la adresa României după ce candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă de către BEC.

Consilierul lui Donald Trump a lansat noi critici virulente pe platforma sa X pe tema respingerii candidaturii lui Călin Georgescu.

Musk postase deja pe această temă și duminică, la scurt timp după decizia Biroului Electoral Central.

Miliardarul a criticat din nou luni respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la președinție

„Cum poate un judecător să pună capăt democrației din România”, a întrebat retoric miliardarul, distribuind o postare a influcencerului MAGA Mario Nawfal despre protestele de duminică seară din București.

How can a judge end democracy in Romania?

