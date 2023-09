Elon Musk și Grimes, părinți în secret pentru a treia oară / Miliardarul american are acum 10 copii

Elon Musk are un al treilea copil cu fosta sa parteneră de viață, cântăreața Grimes. Existența acestui copil a fost ținută secret, însă a fost dezvăluită în cartea autobiografică a lui Musk semnată de scriitorul Walter Isaacson, scrie .

Numele copilului este Techno Mechanicus, dar i se spune și Tau. Până acum nu se știe dacă în biografia lui Musk se vor găsi informații suplimentare despre acest copil, inclusiv când sau unde s-a născut. Cartea lui Elon Musk urmează să fie publicată pe 12 septembrie.

Miliardarul american Elon Musk este tatăl a 11 copii cu trei femei diferite. Primul său copil a murit pe când avea 10 săptămâni, din cauza sindromului morții subite a sugarului.

Timp de patru ani, între 2018 și 2022, Elon Musk, în vârstă de 52 de ani, și Grimes, în vârstă de 35 de ani, au format un cuplu. În 2021, cei doi s-au despărți, dar ulterior au decis să mai dea o șansă relației. Potrivit sursei citate, cei doi s-au despărțit din nou anul trecut.

Musk și Grimes mai au împreună un băiat pe nume X Æ A-Xii, sau X, născut în 2020 și o fată pe nume Exa Dark Sideræl Musk, sau Y, născută acum 2 ani cu ajutorul unei mame surogat.

Names of Elon Musk and Grimes’ three kids:

X Æ A-Xii

Exa Dark Sideræl Musk

Techno Mechanicus

— Pop Base (@PopBase)