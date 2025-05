Elon Musk, surprins cu ochiul vânăt în timpul ultimei întâlniri oficiale la Casa Albă

Cu un ochi vânăt și un zâmbet reținut, , a apărut vineri în Biroul Oval pentru ultima conferință de presă din postura sa oficială în administrația . Prezentarea neobișnuită a omului de afaceri nu a trecut neobservată. Întrebat despre motivul vânătăii, Musk a explicat că ar fi fost lovit accidental de fiul său, în vârstă de cinci ani. Incidentul, aparent banal, a devenit unul simbolic, relatează .

BREAKING 🚨 President Trump gives a huge shout out to Elon Musk for everything DOGE has done ❤️

Mainstream Media wants you to think they are not close, they are best friends and closer than ever

I LOVE THIS

— MAGA Voice (@MAGAVoice)