Elveția: Pasagerii unui tren, luaţi ostatici de un iranian. Atacatorul, ucis de autorități (VIDEO)

Autoritățile elvețiene au declarat că un bărbat înarmat cu un topor și un cuțit a ținut 15 într-un tren timp de aproape patru ore, până când poliția a luat cu asalt trenul și l-a rănit mortal, scrie .

Incidentul a avut loc în orașul Essert-sous-Champvent de pe linia de tren care leagă Baulmes și Yverdon-les-Bains din cantonul elvețian Vaud, lângă granița cu Franța.

„Ostaticii au fost eliberați nevătămați”, a declarat poliția din cantonul Vaud, vineri, într-un comunicat, adăugând: „Atacatorul a fost rănit mortal în timpul intervenției”.

Poliția nu a oferit detalii cu privire la posibilele motive ale bărbatului, despre care poliția a spus că este un solicitant de azil iranian în vârstă de 32 de ani.

Jean-Christophe Sauterel, purtătorul de cuvânt al poliției pentru cantonul Vaud, a declarat că nu există indicii că luarea de ostatici ar fi fost un incident terorist.

„Este un eveniment fără precedent, având în vedere numărul victimelor, 15 ostatici și intervenția a 60 de polițiști”, a declarat procurorul general Eric Kaltenrieder pentru televiziunea locală.

