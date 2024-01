Elveția va organiza un summit al păcii, la cererea Ucrainei

să organizeze un summit al păcii, la cererea Ucrainei, au transmis președinții celor două țări într-o conferință de presă la Kehrsatz.

Zelenski a menționat că orice țară care respectă integritatea teritorială a Ucrainei va fi primită la summit, astfel că Rusia nu va fi binevenită, conform

„Sperăm că acest summit va oferi o energie semnificativă pentru tot ceea ce se va discuta. Şi sperăm că sfârşitul războiului va fi drept şi guvernarea justiţiei va fi restabilită. Elveţia este partenerul nostru în acest sens”, a mai spus Volodimir Zelenski.

să organizeze conferința despre pace. Președintele Elveției, Viola Amherd a asigurat că cele două țări vor începe să lucreze asupra summitului încă de marți.

With the visit of , & have recognised the depth and dynamism of their bilateral relations. 🇨🇭 supports a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine and is committed to contributing to .

— Viola Amherd (@Violapamherd)