Erdogan a inaugurat prima biserică nouă a statului turc modern (VIDEO)

Președintele Recep Tayyip Erdogan a inaugurat prima biserică edificată cu sprijin guvernamental din istoria de 100 de ani a Turciei ca stat post-otoman, relatează AFP preluată de .

Deschiderea Bisericii ortodoxe siriace Mor Ephrem marchează un moment cultural important pentru Turcia și Erdogan.

Liderul turc fusese criticat pentru transformarea unor biserici istorice în moschei. În 2020 a stârnit indignare pe scena internațională prin decizia de a face din muzeul Hagia Sophia o moschee.

El insista că nu face decât să restaureze drepturile musulmanilor în republica seculară pe care a fondat-o feldmareșalul Mustafa Kemal Ataturk în 1923.

În 2019, Erdogan a pus prima piatră din construcția bisericii dedicate celor 17.000 de creștini asirieni din Istanbul.

„Astăzi vedem probleme mari în multe părți ale lumii. Dar solidaritatea arătată astăzi aici – o găsesc foarte importantă. Îi protejăm întotdeauna pe asupriți împotriva asupritorilor. Este de datoria noastră”, a declarat președintele Turciei, duminică, la inaugurarea lăcașului de cult.

Heartwarming footage during these difficult times.

President Erdoğan attended the inaguration of Mor Ephrem Syriac Orthodox Church today. Turkish Christians sang hymns and Erdogan said “There is no God but Allah. Abraham is friend of Allah” in Arabic.

— Hilâl Kaplan (@HilalKaplanEng)