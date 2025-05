Eșec pentru programul spațial dezvoltat de Elon Musk. Racheta Starship a explodat în timpul testării

Racheta Starship, dezvoltată de compania , a explodat, în timpul unui zbor de testare, înainte de coborârea planificată pe Pământ. Este un eșec pentru miliardarul care și-a propus să trimită un vehicul spațial pe Marte până în 2030.

Zborul de testare a rachetei Starship, programată să ajungă în spațiu marți, a fost plin de evenimente și s-a încheiat cu o explozie spectaculoasă, înainte ca vehiculul să revină pe Pământ, informează AFP. Racheta, de mărimea unui imobil cu aproximativ 40 de etaje, cea mai puternică proiectată vreodată, a fost lansată din Texas în jurul orei 23:35 GMT.

Primele probleme tehnice au apărut după lansare, chiar dacă naveta spațială și-a continuat traiectoria ascendentă. a ajuns în spaţiu, dar nu a putut să desfăşoare simulatoarele de sateliţi pe care le transporta, aşa cum sperau inginerii companiei SpaceX. Mai mult, a fost semnalată o scurgere de combustibil care a dus la pierderea controlului. Racheta a explodat deasupra Oceanului Indian, unde ar fi trebuit să îşi încheie călătoria.

Starship a fost supusă unei „dezasamblări rapide neprogramate”, au transmis reprezentanţii SpaceX pe platforma online X. Este formula pe care o folosește Elon Musk atunci când vorbeşte despre o explozie a vehiculelor sale spațiale.

Anterior, în timpul precedentelor două teste, în ianuarie și martie, treapta superioară a rachetei a explodat la începutul zborului.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space →

— SpaceX (@SpaceX)