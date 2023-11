Eugen Tomac, despre dosarul Schengen: Scenariul decuplării de Bulgaria este nerealist și nu poate fi pus în aplicare. Tot cetățenii români ar avea de suferit (VIDEO)

Scenariul de decuplare a României de Bulgaria în dosarul Schengen este nerealist și nu poate fi pus în aplicare, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru.

Întrebat ce părere are despre , eurodeputatul a afirmat: „Nu e pentru prima dată când decidenți români utilizează în spațiul public acest scenariu, care, din punctul meu de vedere, nu poate fi aplicat din două motive. În primul rând, pentru că atunci când am aderat la Uniunea Europeană tratatul suna «România și Bulgaria aderă la Uniunea Europeană», deci am semnat în același timp tratatul de aderare”.

„De asemenea, toate evaluările noastre în ceea ce privește spațiul Schengen au fost făcute la pachet – și cred că aici s-a greșit enorm că autoritățile române n-au avut o strategie de a convinge toate statele membre, împreună, să nu existe blocajele pe care le avem în clipa de față. Cred că ar fi o eroare să mergem pe acest scenariu de decuplare a României de Bulgaria, pentru că este nerealist și nu poate fi pus în aplicare”, a continuat Eugen Tomac.

„Este un scenariu despre care s-a discutat și anul trecut, chiar înainte de votul de pe 8 decembrie, și anume ca România să se decupleze de Bulgaria, un scenariu care a fost vehiculat în sânul instituțiilor europene, însă este nerealist, contraproductiv și fără niciun fel de finalitate. De aceea, cred că este riscant să mergem pe o asemenea linie, în condițiile în care noi avem nevoie de un spațiu Schengen funcțional împreună cu Bulgaria”, a adăugat el.

„Imaginați-vă ce ar însemna ca frontiera Uniunii Europene să se oprească pe Dunăre, iar vecinii noștri să rămână în afară. Tot cetățenii români ar avea de suferit, pentru că noi, pe această zonă de sud-est a Europei, Bulgaria și Grecia avem o relație destul de intensă și evident că ne-ar afecta foarte mult”, a mai spus liderul PMP.