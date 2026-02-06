Un incident aviatic serios a avut loc joi seară pe Aeroportul din Bruxelles, unde o aeronavă cu peste o sută de pasageri a fost evacuată de urgență. Situația a fost provocată de o confuzie gravă în timpul manevrelor de decolare, care a determinat intervenția rapidă a autorităților.

Cum s-a produs confuzia dintre pista de decolare și calea de rulare

Aeronava implicată, un Airbus A320neo al companiei Scandinavian Airlines, urma să efectueze un zbor spre Copenhaga, însă procedura de decolare a fost inițiată pe taxiway. Incidentul s-a produs cu puțin înainte de ora 22.00, într-un moment în care avea deja o întârziere față de programul stabilit.

Potrivit datelor , aeronava a accelerat până la aproximativ 200 de kilometri pe oră pe o cale destinată exclusiv deplasării între terminale și piste. Avionul s-a oprit la mică distanță de mai multe rezervoare de kerosen, ceea ce a amplificat gravitatea situației.

(A320neo SE-ROM) from to lined up on a parallel taxiway instead of runway 07R. Crew accelerated to ~107 knots before rejecting takeoff and stopping (partly in grass). No injuries. Investigation underway. — SLCScanner (@SLCScanner)

Ce au simțit pasagerii

După oprirea bruscă, echipajele de pompieri au intervenit imediat, iar toți cei 135 de pasageri au fost evacuați în siguranță. Unul dintre cei aflați la bord a descris experiența ca fiind extrem de intensă.

„Pilotul a frânat foarte brusc și a virat puternic la stânga. A fost ca într-un rollercoaster”, a declarat acesta pentru sursa citată. Deși manevra a fost violentă, pasagerii nu au intrat în panică, potrivit informațiilor furnizate de autorități, relatează Libertatea.

Procesul de evacuare s-a prelungit deoarece avionul a rămas blocat aproape de marginea pistei și nu a mai putut fi repoziționat în condiții de siguranță. Autoritățile au confirmat că nu au existat persoane rănite în urma incidentului.

Atât pasagerii, cât și membrii echipajului au beneficiat de asistență psihologică, ca urmare a șocului resimțit. Un alt pasager a spus că șansele de a trăi o astfel de situație sunt „de unu la un milion”.

ADS-B data suggests that SAS flight attempted a take off from a taxiway at Brussels Airport, reaching a top speed of 107 kts before stopping. — Flightradar24 (@flightradar24)

Cine investighează incidentul și ce urmează

Traficul aerian de pe din Bruxelles nu a fost afectat de acest eveniment, potrivit informațiilor oficiale. Totuși, gravitatea confuziei a determinat deschiderea unei anchete.

Furnizorul de servicii de trafic aerian skeyes a anunțat că va analiza circumstanțele exacte ale incidentului și va stabili cine poartă responsabilitatea pentru eroarea produsă.