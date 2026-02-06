B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Evacuare de urgență pe Aeroportul din Bruxelles. Ce s-a întâmplat în ultimele clipe înainte de decolare (VIDEO)

Evacuare de urgență pe Aeroportul din Bruxelles. Ce s-a întâmplat în ultimele clipe înainte de decolare (VIDEO)

Iulia Petcu
06 feb. 2026, 14:29
Evacuare de urgență pe Aeroportul din Bruxelles. Ce s-a întâmplat în ultimele clipe înainte de decolare (VIDEO)
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a produs confuzia dintre pista de decolare și calea de rulare
  2. Ce au simțit pasagerii
  3. Cine investighează incidentul și ce urmează

Un incident aviatic serios a avut loc joi seară pe Aeroportul din Bruxelles, unde o aeronavă cu peste o sută de pasageri a fost evacuată de urgență. Situația a fost provocată de o confuzie gravă în timpul manevrelor de decolare, care a determinat intervenția rapidă a autorităților.

Cum s-a produs confuzia dintre pista de decolare și calea de rulare

Aeronava implicată, un Airbus A320neo al companiei Scandinavian Airlines, urma să efectueze un zbor spre Copenhaga, însă procedura de decolare a fost inițiată pe taxiway. Incidentul s-a produs cu puțin înainte de ora 22.00, într-un moment în care avionul avea deja o întârziere față de programul stabilit.

Potrivit datelor Flightradar24, aeronava a accelerat până la aproximativ 200 de kilometri pe oră pe o cale destinată exclusiv deplasării între terminale și piste. Avionul s-a oprit la mică distanță de mai multe rezervoare de kerosen, ceea ce a amplificat gravitatea situației.

Ce au simțit pasagerii

După oprirea bruscă, echipajele de pompieri au intervenit imediat, iar toți cei 135 de pasageri au fost evacuați în siguranță. Unul dintre cei aflați la bord a descris experiența ca fiind extrem de intensă.

„Pilotul a frânat foarte brusc și a virat puternic la stânga. A fost ca într-un rollercoaster”, a declarat acesta pentru sursa citată. Deși manevra a fost violentă, pasagerii nu au intrat în panică, potrivit informațiilor furnizate de autorități, relatează Libertatea.

Procesul de evacuare s-a prelungit deoarece avionul a rămas blocat aproape de marginea pistei și nu a mai putut fi repoziționat în condiții de siguranță. Autoritățile au confirmat că nu au existat persoane rănite în urma incidentului.

Atât pasagerii, cât și membrii echipajului au beneficiat de asistență psihologică, ca urmare a șocului resimțit. Un alt pasager a spus că șansele de a trăi o astfel de situație sunt „de unu la un milion”.

Cine investighează incidentul și ce urmează

Traficul aerian de pe Aeroportul din Bruxelles nu a fost afectat de acest eveniment, potrivit informațiilor oficiale. Totuși, gravitatea confuziei a determinat deschiderea unei anchete.

Furnizorul de servicii de trafic aerian skeyes a anunțat că va analiza circumstanțele exacte ale incidentului și va stabili cine poartă responsabilitatea pentru eroarea produsă.

Tags:
Citește și...
Atentat cu bombă devastator la o moschee! Sunt peste 30 de morți și cel puțin 160 de răniți grav. Cine sunt principalii suspecți
Externe
Atentat cu bombă devastator la o moschee! Sunt peste 30 de morți și cel puțin 160 de răniți grav. Cine sunt principalii suspecți
Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
Externe
Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
Externe
Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș
Externe
O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș
Pavel Durov, fondatorul Telegram, este acuzat de Guvernul Spaniei că răspândește minciuni. Ce mesaj a transmis acesta
Externe
Pavel Durov, fondatorul Telegram, este acuzat de Guvernul Spaniei că răspândește minciuni. Ce mesaj a transmis acesta
Aeroportul din Berlin, complet blocat din cauza gheții negre. Ce efecte are vremea extremă asupra traficului aerian
Externe
Aeroportul din Berlin, complet blocat din cauza gheții negre. Ce efecte are vremea extremă asupra traficului aerian
Coreea de Nord deschide Jocurile Naționale de Iarnă. De ce lipsește de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
Externe
Coreea de Nord deschide Jocurile Naționale de Iarnă. De ce lipsește de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
Donald Trump s-a supărat pe Polonia. Totul a pornit de la șeful Parlamentului polonez care a spus că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace
Externe
Donald Trump s-a supărat pe Polonia. Totul a pornit de la șeful Parlamentului polonez care a spus că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace
Un bărbat din Germania a încercat să își otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
Externe
Un bărbat din Germania a încercat să își otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
Kate Middleton, gest de susținere pentru prima femeie Arhiepiscop. Detaliul de 1.500 de lire care nu a trecut neobservat
Externe
Kate Middleton, gest de susținere pentru prima femeie Arhiepiscop. Detaliul de 1.500 de lire care nu a trecut neobservat
Ultima oră
14:27 - Atentat cu bombă devastator la o moschee! Sunt peste 30 de morți și cel puțin 160 de răniți grav. Cine sunt principalii suspecți
14:16 - Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
14:06 - Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
13:46 - VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
13:46 - CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR
13:38 - Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
13:34 - Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
13:03 - George Simion, acuzat că a „lucrat” împotriva României. Cum s-a zbătut șeful AUR să fim scoși de americani din programul „Visa Waiver”
13:01 - Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
12:52 - O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș