Externe » Panică pe aeroport: Două avioane s-au ciocnit chiar înainte de decolare

Flavia Codreanu
05 feb. 2026, 09:42
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul pe pistă
  2. Care este starea pasagerilor după incident
  3. S-a deschis o anchetă pentru a se stabili cine este vinovat

Incident aviatic grav a avut loc pe aeroportul internațional Chhatrapati Shivaji Maharaj din Mumbai, unde două aeronave pline cu pasageri s-au ciocnit la sol. În coliziune a fost implicat un avion al companiei Air India și unul aparținând operatorului IndiGo.

Cum s-a produs accidentul pe pistă

Incidentul a avut loc în timp ce zborul Air India AI 2732, care se pregătea de decolare către Coimbatore, aștepta pe pista de rulare. În acel moment, vârful aripii sale a intrat în contact cu cel al unei aeronave IndiGo (zborul 6E 791), care tocmai aterizase de la Hyderabad și se deplasa către terminal.

Reprezentanții Air India au confirmat că ambele avioane au suferit avarii la nivelul aripilor. Imediat după impact, procedurile de urgență au fost activate, potrivit spynews.

Care este starea pasagerilor după incident

Deși impactul a provocat o sperietură puternică celor aflați în interior, companiile aeriene au anunțat că toți pasagerii și membrii echipajelor au fost debarcați în siguranță, fără ca cineva să fie rănit. Air India a precizat că aeronava implicată a fost reținută la sol pentru verificări amănunțite, în timp ce călătorii au fost preluați de echipele de asistență pentru a fi transportați la destinație cu alte zboruri.

„Air India regretă neplăcerile cauzate. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru rămâne prioritatea noastră principală”, a transmis operatorul într-un comunicat oficial.

S-a deschis o anchetă pentru a se stabili cine este vinovat

Aeronavele implicate au fost retrase temporar și sunt inspectate tehnic  pentru a afla  cauza exactă. În paralel, autoritățile din aviației au deschis o anchetă pentru a stabili dacă eroarea a aparținut controlorilor de trafic aerian sau echipajelor de la manșă.

Compania IndiGo a subliniat că respectă toate protocoalele de siguranță și că colaborează deplin cu autoritățile pentru a clarifica circumstanțele în care cele două avioane au ajuns să se atingă pe pistă.

Tags:
