Exod în Nagorno-Karabah! De teama epurărilor etnice, peste 100.000 de armeni fug din calea azerilor

Etnicii armeni din au început duminică, 24 septembrie, un adevărat exod cu mașinile spre Armenia. Azerbaidjanul i-a învins pe luptătorii din regiunea separatistă în cadrul unui conflict datat din epoca sovietică.

Toți cei 120.000 de armeni din regiune nu vor să trăiască ca fiind parte din Azerbaidjan de teama persecuțiilor și a epurării etnice, declară conducerea Nagorno-Karabah.

Armenii care aveau combustibil au început deplasarea pe coridorul Lachin înspre în capitala Karabahului.

Până duminică în jurul orei 22:00 (18:00 GMT), 1.050 de persoane au trecut în Armenia din Nagorno-Kabarah, conform informațiilor oferite de guvernul armean. Cele mai actualizate date arată că până marți, 26 septembrie, 13.000 de etnici armeni au trecut granița în patria mamă.

Journalist from Nagorno-Karabakh Marut Vanyan published a video of a “river of cars” on the section of the road from Stepanakert to the Hakari Bridge.

— Sprinter (@Sprinter99800)