Experiența de badantă în Italia, din perspectiva româncelor: „Nu ne întreabă nimeni dacă suntem bine sau nu”

Mulți români lucrează în străinătate, în special în Italia, Spania și Germania, ca îngrijitori de persoane în vârstă sau copii la domiciliu. Uneori, aceștia nu sunt înregistrați oficial, dar , în ciuda sacrificiilor personale. Acești îngrijitori români dedică luni întregi departe de casă și familie pentru a asigura fericirea și bunăstarea altora.

Muncă istovitoare în străinătate

Cei care pleacă peste hotare să îngrijească persoane vârstnice fac un sacrificiu enorm, lăsându-și familia departe. Munca ca badantă necesită calități speciale și nu este ușoară. Badantele românce din Italia au povești impresionante, uneori chiar tulburătoare, cum ar fi munca lor până la epuizare pentru binele altora.

„Muncesc săracele până se îmbolnăvesc, e greu dar nu sunt alte soluții în România. Sacrificiul e enorm, tragi de tine până nu mai poți”, mărturisea o persoană despre lucrătoarele din acest domeniu.

Badantele românce muncesc pentru un trai mai bun

Badantele românce, fie tinere, fie în vârstă, au plecat pentru a lucra și câștiga bani. O badantă de 26 de ani a plecat în Italia, iar acum, la 40 de ani, spune că a făcut acest sacrificiu pentru a asigura un nivel minim de trai, lăsându-și copiii mici acasă.

„Aveam 26 de ani când am plecat, am lăsat doi copii de 9 și 6 ani, acum am 40 de ani, nu am reușit să fac nimic decât să supraviețuim cu greu”, a spus o badantă.

„M-am sacrificat pentru a avea cei de acasă tot ce le trebuie… condiții de viață mai bune. Singura dorință pe care o am e să fie recunoscători. Multe dintre noi suntem doar bancomate. Nu ne întreabă nimeni dacă suntem bine sau nu. În special partenerii de viață. Dacă le trimiți bani, e totul ok”, spune o altă persoană, scrie Rotalianul.com, citat de .