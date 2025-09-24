Gospodăriile ar trebui să păstreze o sumă de bani cash acasă pentru a putea plăti pentru lucruri esențiale în timpul crizelor, conform unei analize a patru evenimente perturbatoare majore din Europa, inclusiv pandemia și invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

De ce recomandă experții să existe o sumă de bani cash în gospodărie

Cererea consumatorilor de bancnote a crescut vertiginos în Europa în timpul fiecăreia dintre serii de crize, a arătat miercuri studiul publicat de Banca Centrală Europeană. Moneda fizică oferă „o utilitate psihologică și practică distinctă”, se arată în studiu, al cărui titlu îndeamnă publicul să „păstreze calmul și să aibă numerar la el”.

Concluziile susțin recunoașterea tot mai mare în rândul autorităților că numerarul este „o componentă critică a pregătirii naționale pentru crize”, scriu cercetătorii.

De exemplu, notează aceștia, autoritățile din Olanda, Austria și Finlanda recomandă ca gospodăriile să păstreze între aproximativ 70 EUR și 100 EUR de persoană acasă, bani cash, sau suficient pentru a acoperi nevoile esențiale timp de aproximativ 72 de ore, potrivit .

În Suedia, recomandarea este de a deține suficienți numerar pentru a plăti lucruri precum alimente, medicamente și combustibil timp de cel puțin o săptămână. „Calculați costul total al acestor articole pentru familia dumneavoastră, pentru cel puțin o săptămână. Păstrați numerar acasă în scopuri comerciale, dacă metodele de plată digitală au fost întrerupte”, se arată în sfatul oficial.

Recomdanările BCE

Explicând atractivitatea bancnotelor, studiul Băncii Centrale Europene arată că, în momentele de stres acut, publicul vede numerarul ca pe o rezervă fiabilă de valoare și un mijloc de plată rezistent. O altă astfel de criză a izbucnit în aprilie, când o pană masivă a întrerupt curentul în Spania și Portugalia, afectând terminalele de plată și forțând multe magazine să accepte doar plăți în numerar.

„Numerarul oferă o redundanță esențială – o «roată de rezervă» – pentru sistemul de plăți”, scriu autorii studiului. „Această redundanță este vitală pentru orice sistem, deoarece niciun sistem nu este infailibil.”

Pandemia fără precedent de Covid-19 a dus la o susținută de bani cash de către europeni, determinată de incertitudinea prelungită, inclusiv cu privire la veniturile lor viitoare, notează aceștia.

Între timp, invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova a declanșat o creștere bruscă a cererii de numerar, care s-a concentrat în țările învecinate fie cu Ucraina, fie cu Rusia. „Acest lucru sugerează că „oamenii au reacționat la apropierea sporită de potențiale perturbări prin acumularea de lichidități portabile”, scriu cercetătorii.

Pregătiri pentru potențiale crize

Asigurarea faptului că europenii sunt pregătiți pentru potențiale crize, cum ar fi războiul, a fost o prioritate pe agendele autorităților în ultimii ani.

În martie, Comisia Europeană a emis îndrumări care spuneau că cetățenii Uniunii Europene ar trebui să stocheze suficiente alimente și alte bunuri esențiale pentru a-i susține timp de cel puțin 72 de ore în caz de criză. Documentul de 18 pagini spunea că Europa se confruntă cu o realitate nouă, mai sumbră, citând războiul din Ucraina, sabotajul infrastructurii critice și războiul electronic ca factori importanți.

Iar anul trecut, Suedia și Finlanda au actualizat îndrumările pentru cetățenii lor cu privire la modul de supraviețuire a războiului. Broșurile distribuite gospodăriilor au inclus, de asemenea, instrucțiuni despre cum să se pregătească pentru întreruperi de comunicații, pene de curent și condiții meteorologice extreme. Sfaturile au variat de la stocarea apei îmbuteliate și a produselor sanitare, până la cultivarea alimentelor comestibile acasă.”