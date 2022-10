Explozia de pe podul care leagă Crimeea de Rusia, un „cadou” pentru aniversarea lui Vladimir Putin

Explozia care a avut loc sâmbătă dimineața pe Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, ar fi un „cadou” simbolic pentru aniversarea lui Vladimir Putin, declară neoficial sursele ucrainene. Un analist sub protecția anonimatului a descris prăbușirea acestuia drept „un pumn în față pentru președintele rus de ziua lui”.

„Tot ce este ilegal trebuie distrus, iar ceea ce a fost furat Ucrainei, trebuie returnat. Toți ocupanții ruși trebuie expulzați. Tot ce pot spune este că un vehicul încărcat cu combustibil destinat aprovizionării forțelor de ocupație din sudul Ucrainei trecea peste pod”, a spus oficialul.

Acesta ar fi un „cadou” pentru aniversarea a 70 de ani a liderului de la Kremlin, care a avut loc vineri, 7 octombrie.

„Putin ar trebui să fie fericit. Nu toată lumea primește un cadou atât de scum pentru ziua de naștere”, a adăugat oficialul, scrie

Ucrainenii nu au revendicat incidentul, deși au afirmat în repetate rânduri că distrugerea podului este una dintre țintele strategice pentru război.

Wow!!! It was clear that the explosion of the Kerch Bridge was huge but it is always different when you see it.

— (((Tendar))) (@Tendar)