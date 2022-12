Explozie la cea mai mare rafinărie rusească din Siberia. Autoritățile dau vina pe fum (VIDEO)

Doi muncitori au fost uciși într-o puternică la cea mai mare din Siberia, au declarat joi autoritățile, în cel de-al doilea incident de acest fel din ultimele săptămâni.

Fumul unității de procesare ar fi putut explozia de la compania petrochimică Angarsk, deținută de gigantul petrolier Rosneft, potrivit oficialilor din serviciile de urgență.

Filiala regională din Irkutsk a Ministerului pentru Situații de Urgență din Rusia a declarat că explozia a avut loc după miezul nopții, ora Moscovei – anunță .

Last night, there was an explosion at the oil plant in the Russian city of Angarsk in the Irkutsk Oblast, as a result of which a fire broke out at the facility. At least two people were killed.

The power of the blast caused the ceilings in the nearby house to fell off.

— Status-6 (@Archer83Able)