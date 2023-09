Explozie puternică la o fabrică de rachete și explozibil din Turcia. 5 muncitori au murit (VIDEO)

O explozie puternică s-a produs sâmbătă dimineață la o fabrică de rachete și explozibili de lângă Ankara. Ministerul Apărării Naționale a raportat că 5 muncitori și-au pierdut viața.

Potrivit deflagarația s-ar fi produs la un malaxor cu dinamită la ora 8.40 dimineața.

There was a video of an explosion at a rocket factory in Ankara..

— Sasha White (@News1sasha)