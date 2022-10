Explozii în Odesa, apărarea antiaeriană a fost activată (VIDEO)

Unul dintre orașele intens bombardate de ruși luni este și Odesa. Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât trei rachete rusești și cinci drone kamikaze deasupra regiunii Odesa, scrie Pravda.

Informația a fost transmisă de Maksim Marcenko, șeful administrației militare din regiunea Odesa, care a scris pe Telegram:

„Apărarea antiaeriană a doborât trei rachete și cinci drone kamikaze în regiunea Odesa. Există o amenințare continuă de atac aerian, misiunile de apărare sunt în curs de desfășurare în prezent.”

Video of two Russian cruise missiles over Odesa Oblast.

— Rob Lee (@RALee85)