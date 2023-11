Feribot plin cu turiști, scufundat în mare! Un turist american a decedat (VIDEO)

Un american a murit după ce un feribot plin cu turiști în timp ce transporta mai mulți pasageri ai unui vas de croazieră spre insula Blue Lagoon din Bahamas. În imaginile surprinse se poate observa cum zeci de pasageri poartă veste de salvare, în timp ce feribotul se înclină într-o parte.

Mai mulți pasageri au fost văzuți când săreau din feribot și înotau spre o barcă din apropiere, pentru a se salva.

Un pasager american, în vârstă de 75 de ani, a murit în timpul scufundării, deși cauza morții nu este încă dezvăluită, scrie .

Potrivit The Maritime Executive, alți doi pasageri au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri suplimentare.

Kelly Schissel, o turistă americană, a mărturisit că personalul feribotului nu și-a făcut treaba cum trebuie, pentru că s-au mișcat foarte încet în calmarea și ajutarea pasagerilor.

„Am cam așteptat ca personalul să ne spună ce să facem, ceea ce nu a făcut niciodată, pentru că erau prea ocupați să plângă și să se sperie. Am auzit, de asemenea, căpitanul râdea pentru că se dădea mare că va rezolva problema”, a spus ea.

Our ferry capsized while going to blue lagoon. Absolutely traumatizing. We were on the bottom level and had to climb out a window while being almost vertical… So scary trying to save my parents, babies, children, and elderly people from drowning. Sadly one elderly woman didn’t make it.