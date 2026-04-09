B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Putin anunță încetarea focului de Paște în Ucraina. Ce presupune armistițiul anunțat de Kremlin

Iulia Petcu
09 apr. 2026, 23:54
Sursa Foto: Hepta.ro/ Gavriil Grigorov / Sputnik

Vladimir Putin anunță o încetare temporară a focului în Ucraina, cu ocazia Paștelui ortodox, însă contextul ultimilor ani ridică semne serioase de întrebare. Kievul nu a oferit încă un răspuns oficial la această propunere.

Ce presupune armistițiul anunțat de Kremlin

Președintele rus a declarat o pauză de două zile în acțiunile militare, invocând apropierea sărbătorii religioase și nevoia unui gest simbolic, relatează TVPWorld. Potrivit comunicatului oficial, încetarea focului ar urma să intre în vigoare pe 11 aprilie, la ora 16:00, și să dureze până la finalul zilei de 12 aprilie.

„Având în vedere apropierea sărbătorii Paștelui ortodox, se declară încetarea focului începând cu ora 16:00 pe 11 aprilie până la sfârșitul zilei de 12 aprilie”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

Autoritățile de la Moscova susțin că măsura reflectă o decizie la nivel înalt, fiind prezentată ca un gest unilateral. „Prin decizia comandantului suprem, V.Putin, în legătură cu apropiata sârbătoare a Paştelui ortodox, o încetare a focului a fost decretată pentru sâmbătă, 11 aprilie, începând de la ora locală 16:00 (13:00 GMT) până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026”, se menţionează în comunicatul Kremlinului.

Cum reacționează Ucraina

Deocamdată, Kievul nu a transmis o poziție oficială față de anunț, iar incertitudinea rămâne ridicată în privința aplicării efective a armistițiului. Liderul de la Moscova a transmis că se așteaptă la o reacție similară din partea Ucrainei.

„Plecăm de la premisa că partea ucraineană va urma exemplul Federației Ruse.”, menționează comunicatul, potrivit Digi24.

Totuși, experiențele anterioare ridică îndoieli serioase, deoarece astfel de inițiative au fost frecvent contestate sau încălcate pe teren de ambele părți implicate. Anul trecut, un anunț similar nu a împiedicat continuarea atacurilor, potrivit autorităților de la Kiev.

„Dronele Shahed de pe cerul nostru dezvăluie adevărata atitudine a lui Putin față de Paște și față de viața umană”, scria atunci președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Tags:
Citește și...
Actorul care l-a jucat pe Iisus, la un pas de moarte pe platou de filmare: „Nimeni nu mă mai poate vedea altfel”
Externe
Actorul care l-a jucat pe Iisus, la un pas de moarte pe platou de filmare: „Nimeni nu mă mai poate vedea altfel”
„Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)
Externe
„Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)
Bulgaria nu va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim. Credința populară spune că vor fi urmări apocaliptice pentru țară
Externe
Bulgaria nu va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim. Credința populară spune că vor fi urmări apocaliptice pentru țară
Cât a ajuns să coste un sejur All Inclusive în Egipt
Externe
Cât a ajuns să coste un sejur All Inclusive în Egipt
Un hoț din Londra a fost condamnat după ce a furat un ou Fabergé de milioane de euro
Externe
Un hoț din Londra a fost condamnat după ce a furat un ou Fabergé de milioane de euro
Biserica Sfântului Mormânt își redeschide porțile chiar înainte de Paște. Ce trebuie să știe toți credincioșii care merg la Ierusalim
Externe
Biserica Sfântului Mormânt își redeschide porțile chiar înainte de Paște. Ce trebuie să știe toți credincioșii care merg la Ierusalim
Amendă de 10.000 de euro pentru un român din Italia. Ce au descoperit polițiștii după ce l-au filmat pe stradă
Externe
Amendă de 10.000 de euro pentru un român din Italia. Ce au descoperit polițiștii după ce l-au filmat pe stradă
O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție
Externe
O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție
Benjamin Netanyahu nu scapă de procesul de corupție. Armistițiul cu Iranul îl trimite în instanță
Externe
Benjamin Netanyahu nu scapă de procesul de corupție. Armistițiul cu Iranul îl trimite în instanță
Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari
Externe
Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari
Ultima oră
23:55 - Actorul care l-a jucat pe Iisus, la un pas de moarte pe platou de filmare: „Nimeni nu mă mai poate vedea altfel”
23:52 - Ovidiu Ioanițoaia a dezvăluit boala de care suferea Mircea Lucescu: „De aici i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”
23:32 - „Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump”: Melania Trump neagă orice legătură cu Jeffrey (VIDEO)
23:30 - Ninsori și vreme de iarnă înainte de Paște în România. Ce trebuie să știe turiștii care merg la munte în următoarea perioadă
23:25 - Bulgaria nu va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim. Credința populară spune că vor fi urmări apocaliptice pentru țară
22:59 - WhatsApp introduce username-uri pentru utilizatori după ani de așteptare. Ce reguli trebuie respectate pentru numele de utilizator
22:51 - Cât a ajuns să coste un sejur All Inclusive în Egipt
22:49 - Dănuț Lupu, critici dure pentru români: Turcii l-au aplaudat pe Mircea Lucescu, iar noi l-am făcut senil, bătrân. În general, noi ne respectăm oamenii după ce mor (VIDEO)
22:27 - S-au pus în vânzare biletele pentru Jocurile Olimpice 2028. Peste un milion de locuri sunt sub 30 de euro
22:23 - Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)