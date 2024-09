Filmul românesc „Anul nou care n-a fost”, câștigător la secţiunea Orizzonti, la Festivalul de Film de la Veneţia. Mureșanu: Dedic premiul tuturor oamenilor din lume care caută încă demnitatea, libertatea și umanitatea (VIDEO, FOTO)

Sursa foto: Anul Nou care n-a fost (The New Year That Never Came) - Trailer oficial - 2024 / Cineforum.ro YouTube