Fiul șefului partidului de extremă dreapta italian, Lega Nord, s-a căsătorit cu o româncă

Renzo Bossi, fiul lui a italian Lega Nord, s-a căsătorit cu o româncă – Izabela Corina Juncu, o creatoare de parfumuri, influencer și organizatoare de evenimente în acest domeniu, informează .

Ceremonie restrânsă, fără prezența figurilor politice

Cununia celor doi a avut loc la muzeul civic Bodini de Samuel Lucchini, din Gemonio, o mică municipalitate din zona Varese, unde familia șefului Lega Nord locuiește de ceva timp.

Ceremonia a fost una restrânsă, la care au participat doar familiile celor doi soți, care și-au dorit, probabi, un eveniment cât mai privat.

Potrivit media, Umberto Bossi și-a făcut apariția la cununie într-un scaun cu rotile și a fost însoțit de partenera sa, Manuela Marrone. De asemenea, presa mai precizează că la ceremonie nu au participat membri importanți ai partidului sau personalități politic. dar, cel mai probabil, își vor face apariția la ceremonia religioasă, care va avea loc în curând.

Cine este Izabela Corina Juncu

Izabela Corina Juncu descrie ca fiind „o femeie ca multe altele, cu sentimente și pasiuni normale, cu o rutină strictă de activități aparent banale”.

Românca s-a remarcat în domeniul antreprenorial prin fondarea Notorious Stories – o companie care organizează , ea fiind și ambasadoare de brand pentru diferite mărci de parfumuri de nișă.

„Parfumurile sunt parte din viața mea de la vârsta de 8 ani”

Într-un interviu pe care l-a oferit , Izabela Corina mărturisește că a făcut o pasiune pentru parfumerie încă din fragedă copilărie și că familia a încurajat-o s-o urmeze, modelându-și profesionalismul în domeniu prin participări la târguri de specialitate, conferințe, interviuri cu parfumieri celebri.

„Parfumurile sunt parte din viața mea de la vârsta de 8 ani. Familia mea a avut un rol important în decizia pe care am urmat-o. Am început să particip la toate târgurile de specialitate din Franța, Italia și Londra. Conferințe, interviuri cu parfumieri celebri, toate și-au pus amprenta asupra mea și a experienței pe care o am astăzi în acest domeniu.

Sunt într-un proces continuu de învățare, experimentez diverse compoziții și particip la traininguri profesionale. Citesc articole despre ingrediente, mă consult cu parfumerii din Paris și Italia. E o pasiune care încă se scrie”, declara Izabela Corina Juncu.