Fizicianul Peter Higgs a murit la 94 de ani. El a fost cel care a prezis existența unei noi particule care-i poartă numele

Peter Higgs, un gigant al științei britanice, care a venit cu ideea particulei bosonului Higgs, a murit la vârsta de 94 de ani.

Fizicianul a primit premiul Nobel pentru Fizică în 2013 pentru munca sa revoluționară care a arătat cum bosonul ajută la menținerea unității Universului.

Petter Higgs a murit luni, 8 aprilie, în oraș, potrivit unui comunicat al Universității din Edinburg.

Acesta a fost numit „un om de știință cu adevărat talentat, a cărui viziune și imaginație au îmbogățit cunoștințele noastre despre lumea care ne înconjoară”, scrie .

Profesorul Brian Cox i-a adus un omagiu lui Higgs pe X (fosta Twitter): „Am avut norocul de a-l întâlni de mai multe ori și, dincolo de faptul că era un fizician celebru – cred că uneori îl stânjenea – a fost întotdeauna fermecător și modest”.

