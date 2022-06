Foaia afișată din greșeală de Joe Biden conține indicațiile pas cu pas primite de la staff-ul său: „Intrați în sala Roosevelt și îi salutați pe participanți. Vă așezați”

Președintele Joe Biden a afișat din greșeală o foaie pregătită de personalul său, care prevedea indicații detaliate, inclusiv unde să se așeze, când să comenteze și când să plece.

Intitulat „Offshore Wind Drop-By Sequence of Events”, documentul îi spune președintelui „să intre în Sala Roosevelt și să salute participanții”.

Pe foiță mai scrie: „DUMNEAVOASTRĂ vă așezați pe locul dumneavoastră. Presa sosește. DUMNEAVOASTRĂ oferiți câteva comentarii scurte (2 minute)”.

Atunci când reporterii părăsesc încăperea, „îi adresați lui lui Liz Shuler, președinte, AFL-CIO, o întrebare, apoi mulțumiți participanților și plecați”, continuă indicațiile pentru Biden. Se menționează că Liz Shuler „participă virtual”.

Notițele președintelui Joe Biden au fost surprinse de fotografi după ce Biden a ținut foaia invers.

Biden just accidentally flashed his internal note card which has shit like „YOU enter the Roosevelt Room and say hello to participants, YOU take YOUR seat, etc” revealing that the White House Staff has to literally instruct him on navigating simple tasks.

— Daphne; 『少女A』🌸✝️ (@DiXANADUS)