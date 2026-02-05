Furtuna Leonardo a generat haos în regiunea spaniolă Andaluzia, unde peste 3.500 de persoane au fost evacuate din cauza riscului ridicat de inundații. În plus, autoritățile monitorizează cu atenție 14 râuri și zece baraje, considerate în „risc extrem” de a produce viituri. Pentru siguranța elevilor, cursurile școlare au fost suspendate în toate provinciile regiunii.

Care sunt provinciile cele mai afectate de vremea severă

Zonele cele mai expuse sunt provinciile și Cadiz, unde autoritățile au emis avertizări cod roșu pentru ploi torențiale și vânt puternic. Se estimează că furtuna va atinge apogeul joi, când condițiile meteorologice se vor înrăutăți și mai mult.

🚨 Espeluy incomunicado por el temporal 🚨 El municipio de Espeluy permanece aislado a consecuencia de las intensas lluvias, con todos sus accesos cortados por inundaciones y sin alternativas seguras de entrada o salida. Los accesos por Mengíbar, Cazalilla y Villanueva de la… — Hora Jaén (@HoraJaen)

Furtuna Leonardo a provocat haos: Cum arată situația în localitățile afectate

În localitatea Grazalema, autoritățile au descris situația ca fiind „dezastruoasă”. Sistemul de canalizare nu face față cantităților mari de apă, iar aceasta a pătruns în locuințe, afectând grav comunitatea. Totodată, în Ubrique, provincia Cadiz, o casă s-a prăbușit, iar o persoană a fost rănită în urma incidentului, potrivit .

Mas desde Huétor Tajar — tiempo en Granada (@Granada_Meteo)

Ce măsuri au fost luate de autorități pentru gestionarea crizei

Pentru a face față situației de urgență, au fost suspendate cursurile în întreaga regiune Andaluzia, iar cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale. Peste 1.200 de membri ai echipelor de intervenție, împreună cu 400 de militari, au fost mobilizați pentru a ajuta în zonele afectate. De asemenea, avioane și elicoptere de urgență patrulează zonele critice pentru monitorizarea evoluției situației.

Así se vive la inundación desde Huétor Tajar mucho animo! Y ojalá pase pronto! — tiempo en Granada (@Granada_Meteo)

Cum afectează furtuna Leonardo și țara vecină, Portugalia

Și în Portugalia, autoritățile au ridicat nivelul de alertă la maxim din cauza riscului de inundații. La Alcacer do Sal, situat la aproximativ 90 de kilometri sud de Lisabona, râul Sado a ieșit din matcă, inundând străzi și clădiri.

Maria Cadacha, o localnică, a spus: „Nu am mai văzut așa ceva niciodată. Este ireal. Nu am cuvinte”. Primărița Clarisse Campos a precizat: „Întreaga zonă de jos a orașului este inundată. Avem firme inundate. Monitorizăm situația ca să vedem dacă e necesar să evacuăm localnicii și să-i mutăm într-un loc sigur”.