Forțele armate ale Ucrainei au primit noi sisteme de comunicații prin satelit Starlink de la fondatorul și CEO-ul SpaceX, Elon Musk.

Într-un tweet de sâmbătă, Ministerul Apărării al Ucrainei a spus:

Multitasker @elonmusk reușește nu doar să lucreze la pregătirile pentru misiunea pe Marte, ci și să transmită Starlink-urile informațiilor noastre atât de necesare pentru misiunile lor speciale. #UAarmy apără libertatea pe Pământ, astfel încât aceasta să poată fi stabilită și pe Marte.

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress)