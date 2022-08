Forțele armate ucrainene au început să folosească o muniție „neortodoxă” împotriva invadatorilor ruși. Artileriștii utilizează obuze produse în Pakistan

surprinsă utilizând muniții „neortodoxe” împotriva invadatorilor. O înregistrare video publicată pe o platformă de socializare și, ulterior, distribuită de administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker, demonstrează acest fapt.

Proiectilele au fost produse acum câteva luni

Administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker au notat că „nevoile masive ale armatei ucrainene în ceea ce privește artileria sunt întrunite din unele surse neortodoxe – artileriștii ucraineni au fost văzuți folosind proiectile de 122 de milimetri produse în fabricile din Pakistan”.

Aceeași sursă menționează că proiectilele surprinse în imagini au fost produse cu doar câteva luni în urmă.

„Încă o demonstrație a modului în care partenerii din Occident obțin materialele de care Forțele Armate Ucrainene au nevoie”, menționează pagina.

: The massive needs of the Ukrainian Army when it comes to artillery are being met from some unorthodox sources- Ukrainian artillerymen were spotted using 122mm HE artillery projectiles made by Pakistani Ordnance Factories (POF) 🇵🇰. — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)

Modul în care ucrainenii au făcut rost de obuze este un mister

Este o enigmă . O posibilă explicașie este că au fost cumpărate de Marea Britanie și, ulterior, transmise Kievului.

O altă înregistrare video apărută pe rețelele de socializare la jumătatea lunii iulie arată de asemenea că armata ucraineană a început să folosească mortiere de 120 de mm HM-16 fabricate în Iran. Acest fapt este inexplicabil, în contextul în care Iranul, un aliat tradițional al Rusiei, a fost una dintre puținele țări din lume care au refuzat să condamne „operațiunea militară specială”.

În această ordine de idei, trebuie menționat faptul că Teheranul a livrat Rusiei drone militare, pe care să le folosească în războiul contra Ucrainei.

We can identify these projectiles through a few key aspects, even though the marking differs from what has been seen before: firstly, distinct British-origin packaging widely used by POF and then LIU-4 fuzes, unique to Pakistani 122mm. — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)

Arme antitanc din Iordania pentru Ucraina

Fotografii distribuite pe social media mai devreme în cursul lunii august arată de asemenea că soldații ucraineni au început să folosească lansatoare de rachete Nashshab (numite RPG-32 de către ruși) produse de Iordania în parteneriat cu Moscova din 2013.

Atunci, se nota că 80% din componentele folosite de Jadara, compania iordaniană ce produce aceste arme, sunt fabricate în Rusia. De asemenea, se specifică faptul că lansatoarele au marcaje care indică că locul fabricării este țara din Orientul Mijlociu.

Ucrainenii ar fi primit avioane azere

Alte imagini, apărute pe internet la începutul lunii august, subliniază că cel puțin 3 avioane de luptă MiG-29 ar fi fost donate Ucrainei de către Azerbaidjan și revopsite la uzina de reparații din Liov înainte de declanșarea invaziei rusești.

These English markings are added after the launchers are completely assembled in Jordan – even the serials start with „JR”.

This means that Jordan with its expanding weapon industry followed the example of other countries and supplied weapons (Of Russian design!) to Ukraine. — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)

Jurnaliștii spuneau că hangarul a fost atacat de forțele rusești în luna februarie, dar că MiG-urile erau deja folosite de piloții ucraineni.

Varianta oficială a trimiterii avioanelor este „reparație și mentenanță”, din motiv că guvernul de la Baku nu ar fi dorit să stârnească furia Moscovei.

Această livrare de armament este cu atât mai remarcabilă întrucât ,cu doar două zile înainte ca Rusia să înceapă războiul din Ucraina, președintele azer Ilham Aliyev s-a deplasat la Moscova unde a semnat cu Vladimir Putin un amplu acord de extindere a cooperării diplomatice și militare.

„Este profund simbolic că Declarația privind Relațiile Aliate a fost semnată în anul în care marcăm a 30-a aniversare a relațiilor diplomatice dintre Rusia și Azerbaidjan. Cooperarea ruso-azeră a devenit mai puternică și s-a extins în ultimele decenii”, a declarat și Vladimir Putin după întâlnire.