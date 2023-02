Forțele ruse au construit o bază în nordul Crimeei, arată imaginile din satelit (VIDEO)

Forțele ruse au construit o bază militară în nordul Crimeei, relatează Brady Africk de la American Enterprise Institute, potrivit .

Privind imaginile din satelit, analistul afirmă că baza are un heliport, un perimetru fortificat și unghiuri pentru vehicule.

Imaginile vin la câteva zile după ce autoritățile ruse instalate în Crimeea au declarat că au naționalizat aproximativ 500 de proprietăți din peninsulă, inclusiv unele aparținând unor politicieni și personalități ucrainene de rang înalt.

Russian forces built a base in northern Crimea toward the end of 2022. Satellite imagery shows that it has a heliport and fortified perimeter.

