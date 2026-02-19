Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice, scrie presa locală. El a fost ridicat de poliție din reședința sa din Sandringham. Ziua de naștere a lui Andrew este chiar azi.

Șase mașini de poliție nemarcate și circa opt ofițeri în civil au intrat pe domeniul său, puțin după ora 8 dimineața. Poliția din Thames Valley a transmis doar că a arestat „un bărbat 60 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în funcție publică”, și că face percheziții la mai multe adrese din Berkshire și Norfolk.

Amintim că poliţia din Windsor a anunţat recent că examinează noi informaţii potrivit cărora Andrew prădătorului sexual Jeffrey Epstein, în 2020, documente confidenţiale legate de funcţia sa de emisar special al Regatului Unit însărcinat cu Comerţul, pe care a ocupat-o în perioada 2001-2011.

În octombrie anul trecut, regele Charles a luat de a-i retrage fratelui său mai mic, Andrew, toate titlurile şi de a-l obliga să părăsească reşedinţa domeniului regal Windsor.

Reacția regelui Charles în scandalul Epstein

Acum circa 10 zile, regele Charles cu privire la implicarea fratelui său în scandalul Epstein.

„Regele și-a exprimat clar, prin cuvinte și acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare cu privire la acuzațiile care continuă să iasă la iveală în legătură cu comportamentul domnului Mountbatten-Windsor. Deși acuzațiile specifice în cauză trebuie abordate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de poliția din Thames Valley, suntem gata să îi sprijinim, așa cum v-ați aștepta. Așa cum s-a afirmat anterior, gândurile și simpatia Majestăților Lor au fost și rămân alături de victimele oricărei forme de abuz”, este declarația completă a Palatului Buckingham.

Ce au mai scos la iveală despre Andrew noile documente din dosarul Epstein

Reacția a venit după ce noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul lunii ianuarie au scos la iveală detalii cutremurătoare. Potrivit dosarelor, o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie special pentru o întâlnire cu Andrew. Mai mult, au apărut detalii despre solicitări de dansatoare exotice și fotografii compromițătoare care îl înfățișează pe fostul prinț în ipostaze nepotrivite.

Virginia Giuffre, una dintre cele mai vocale victime ale scandalului, care s-a stins din viață în 2025, a susținut ani la rând că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew. Familia acesteia a declarat că se simte, în sfârșit, răzbunată de noile dovezi apărute în dosarele Epstein.

Andrew a negat în permanență acuzațiile formulate împotriva sa de-a lungul timpului, dar la noile documente n-a avut nicio reacție publică.