Frații Tate au ajuns în Florida, SUA. Primele imagini cu aterizarea pe aeroport (VIDEO)

Andrew Tate și Tristan Tate au ajuns joi, în jurul orei României 18.10, pe aeroportul din Fort Lauderdale, Florida. Sosirea lor pe aeroport a fost transmisă pe rețelele de socializare.

Aceștia au plecat în jurul orei 5:30 dimineața din București, după ce DIICOT le-a permis să călătorească în SUA, în ciuda acuzațiilor extrem de grave, de proxenetism și de viol în formă continuantă.

‘We’ve yet to be convicted of any crime in our lives, ever. We have no criminal record anywhere on the planet, ever… It’s supposed to be innocent until proven guilty, as my brother and I are!’ – Andrew and Tristan Tate arrive in Florida.

— GB News (@GBNEWS)