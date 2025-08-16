Un summit tripartit pe care președintele american Donald Trump l-a propus cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc în Europa, a sugerat sâmbătă liderul german, cancelarul Friedrich Merz.

Ce a spus cancelarul Friedrich Merz despre un summit tripartid

„Cred că o astfel de întâlnire tripartită va avea loc”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat rețelelor de televiziune NTV și RTL, conform unei transcrieri avansate obținute de AFP.

„Data și locul urmează să fie stabilite. Am propus ca un loc să poată fi găsit în Europa”, a spus el.

Trump, în urma summitului său de vineri cu Putin în Alaska pentru a discuta despre Ucraina, a declarat că el și liderii europeni doresc să vadă un alt summit, de data aceasta cu un loc la masă pentru Zelenski.

După ce discuția sa cu Putin nu a reușit să facă progrese în ceea ce privește un armistițiu în Ucraina, Trump și-a schimbat poziția, spunând că este acum dornic să obțină un acord de pace complet.

Unde ar putea avea loc Summitul

O provocare pentru Putin în a păși în Europa este faptul că există un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele său pentru presupusa răpire în masă a unor copii ucraineni în timpul războiului.

Statele Unite nu sunt parte la CPI, iar Ungaria – o țară a UE condusă de prim-ministrul Viktor Orban, care este prieten atât cu Trump, cât și cu Putin – este în proces de retragere din tratatul fondator al CPI, potrivit .

Merz a sugerat că o locație europeană pentru posibilul summit „ar trebui să fie un loc unde discuțiile ar putea avea loc în mod permanent”, dar nu a specificat nicio țară sau oraș.

„Acestea sunt chestiuni detaliate. Vor fi clarificate abia în zilele următoare sau chiar în săptămânile următoare”, a spus el.