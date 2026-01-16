B1 Inregistrari!
Acești funcționari vor fi urmăriți printr-o aplicație în timpul programului de lucru. Motivul pentru care s-a luat această decizie

Ana Maria
16 ian. 2026, 12:43
Cuprins
  1. De ce a fost introdus sistemul de geolocalizare
  2. Ce spun sindicatele despre faptul că funcționarii vor fi urmăriți printr-o aplicație
  3. Care este scopul final al aplicației cu funcție de urmărire

Funcționarii din Trentino vor fi urmăriți printr-o aplicație. Provincia Trentino, situată în nordul Italiei, a aprobat instalarea unui dispozitiv de geolocalizare pe telefoanele mobile ale angajaților comunității din valea Val di Cembra, conform Corriere della Sera. Măsura vizează, în special, angajații care își desfășoară activitatea în afara sediului, pentru a facilita procesarea rapoartelor de cheltuieli și evidența orelor lucrate.

De ce a fost introdus sistemul de geolocalizare

Autoritățile susțin că scopul principal este de a îmbunătăți acuratețea raportării cheltuielilor de deplasare și a orelor de muncă efectiv prestate în afara biroului. Datele vor fi gestionate de managerii responsabili cu personalul comunității, iar accesul la acestea va fi strict limitat la scopuri legate de muncă.

Contrar temerilor legate de supravegherea în timp real, geolocalizarea nu va fi efectuată automat și nu va monitoriza angajații continuu. Potrivit autorităților, aceasta va furniza doar informațiile esențiale necesare pentru calculul corect al rambursărilor și orelor lucrate. În plus, sunt interzise monitorizarea traficului telefonic, a mesajelor, e-mailurilor sau a navigării pe internet.

Ce spun sindicatele despre faptul că funcționarii vor fi urmăriți printr-o aplicație

Sindicatele au criticat această decizie, considerând-o un semn al lipsei de încredere și al excesului de control. Giuseppe Pallanch, secretarul Sindicatului Serviciilor Publice CISL, a subliniat:

„Observăm o lipsă de încredere și o dorință de control aproape peste tot. Lucrăm pentru atingerea altor obiective și nu aș vrea să mergem în direcția greșită. Trebuie să schimbăm mentalitatea aici.”, au transmis sindicatele.

Deși autoritățile afirmă că sindicatele au fost consultate încă din octombrie 2024, Pallanch a spus că verifică dacă toate procedurile au fost respectate. „Este posibil ca administrația să fi apelat la Serviciul pentru ocuparea forței de muncă pentru a implementa această măsură fără acordul sindicatului, însă acest lucru ar trebui să se întâmple doar după o consultare riguroasă,” a adăugat el.

Care este scopul final al aplicației cu funcție de urmărire

Aplicația autorizată recent de managerul provincial Giuliana Cristoforetti are rolul de a înregistra orele de începere și încheiere a activității, precum și deplasările în scop profesional. Aceasta va sprijini gestionarea corectă a fișelor de salariu și a rambursărilor de cheltuieli, urmând regulamentele care permit utilizarea exclusivă a datelor strict necesare.

