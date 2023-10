Furtuna Babet lovește cu furie: Inundațiile devastatoare în Europa de Nord au ucis 4 oameni și au dizlocat câteva mii

Sfârșit de săptămână de coșmar pentru cetățenii din Europa de Nord. Furtuna Babet a lovit nordul continentului timp de trei zile, provocând inundații istorice, întreruperi de ale furnizării de energie electrică. Mii de oamenii au fost evacuați din zonele afectate ale țărilor precum Danemarca, Norvegia, Marea Britanie, și Germania, potrivit

Storm batters North and Baltic Sea coasts. 3 fatalities in UK, 1 in Germany. Worst storm surge in Denmark and Germany in a century. Widespread flooding. Power outages. 1,000s evacuated. Ferry transport disrupted.About $1bn in damages. intensifies windstorms.

