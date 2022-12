Furtuna de zăpadă continuă să facă ravagii în Statele Unite. Crește bilanțul morților

Bilanţul furtunii violente de zăpadă care face ravagii în Statele Unite de mai multe zile a crescut la 25 de morţi numai în comitatul Erie, situat în vestul statului New York, unul dintre cele mai afectate în America, a transmis luni un oficial local, relatează AFP, citată de .

„Cea mai devastatoare furtună din istorie”, a declarat guvernatorului statului New York, Kathy Hochul.

Bilanţul morţilor confirmate de către autorităţi în statele americane creşte, astfel, la 47.

Serviciile locale au confirmat, din seara Crăciunului, noi morţi – persoane găsite în maşini sau afară – care „cresc (bilanţul) total al morţilor furtunii de zăpadă la 25 de decese”, a anunţat într-o conferinţă de presă președintele comitatului Erie, Mark Poloncarz.

Prolonged winter storm brings deaths, danger and misery across North America. TRT World’s Yasmine El Sabawi reports from Washington DC

