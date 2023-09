Furtuni de o violență nemaivăzută în Hong Kong: Cel mai mare nivel de precipitații înregistrat din 1884

Hong Kong a fost martorul unor furtuni violente fără precedent, cu cel mai mare nivel de precipitații înregistrat din 1884. Inundații și perturbări majore ale traficului au afectat orașul în urma acestor ploi torențiale care au căzut în doar o oră, relatează .

Hong Kong a fost lovit de ploi torențiale vineri dimineața, cu niveluri de precipitații înregistrate la sediul Observatorului din Hong Kong care au atins 158,1 milimetri între orele locale 23:00 și miezul nopții. Acesta este cel mai înalt nivel de precipitații înregistrat în Hong Kong din 1884, de la începutul măsurătorilor meteorologice.

6.2 inches of rain fell in one hour today in Hong Kong causing severe flooding.

It has been an awful week of flooding around the world in Greece, Turkey, Spain, Italy, China and Brazil killing dozens.



